Красноярк ожидает шторм, грозы и град

Синоптики предупреждают красноярцев о резкой смене погодных условий.

Предполагается, что 12 августа в Красноярск придет штормовой фронт, который принесет с собой дожди, грозы и град, а также сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Будьте осторожны, берегите себя!

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