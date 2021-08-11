Красноярк ожидает шторм, грозы и град
Синоптики предупреждают красноярцев о резкой смене погодных условий.
Предполагается, что 12 августа в Красноярск придет штормовой фронт, который принесет с собой дожди, грозы и град, а также сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
Будьте осторожны, берегите себя!
По теме
-
Красноярск ожидают два по июльскому жарких дня
Погода в этом году продолжает удивлять. Начало августа, по прогнозам синоптиков, принесет красноярцам сюрприз: 30-градусную жару. Сопровождаться эта жара будет дымом и пасмурным небом.08.08.2021Новости ДККрасноярск
-
Красноярск ожидают дождливые выходные
Краевой центр на выходных ждет пасмурная и дождливая погода, прогнозируют синоптики.06.08.2021Новости ДККрасноярск
-
Красноярск ожидает теплая погода в начале августа
Первая неделя августа не предвещает резкой перемены погоды — немного тепло, немного пасмурно, немного дождей.
-