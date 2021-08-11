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Красноярк ожидает шторм, грозы и град

Красноярк ожидает шторм, грозы и град
Иллюстрация: redomm

Синоптики предупреждают красноярцев о резкой смене погодных условий.

#НОВОСТИ

Предполагается, что 12 августа в Красноярск придет штормовой фронт, который принесет с собой дожди, грозы и град, а также сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Будьте осторожны, берегите себя!

 

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Автор: Петр Савельев
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