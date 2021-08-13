Резервный инфекционный госпиталь на Кутузова закрыт

Из него выписались последние пациенты. Помещения будут законсервированы. Сейчас там проводят генеральную уборку и дезинфекцию. Дневной стационар снова будет работать на 4 этаже.

Благодаря этому увеличится число коек для оказания помощи пациентам планового гинекологического отделения.

Цент здоровья, семьи и репродукции, консультативно-диагностическое отделение и отделение платных услуг, работавшие в 4 корпусе, продолжат принимать пациентов в 3 корпусе.

Напомним, резервный госпиталь на Кутузова был развернут 21 июня, в третью волну коронавируса. За это время здесь вылечили 527 пациентов.

Ранее специалисты Роспотребнадзора заявили, что третья волна коронавируса в Красноярске пошла на спад.

Эксперты отметили, что случаев массового заражения ни в рабочих коллективах, ни в больницах, ни в социальных учреждениях не зарегистрировано.

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