Красноярский — самый трезвый край в Сибири
Жители Красноярского края употребляют наименьшее количество алкоголя по сравнению с жителями соседних по Сибири регионов.
Эксперты проекта «Если быть точным», основанным фондом «Нужна помощь», изучили данные о проблемах алкоголизма и наркомании за 2019 год.
Красноярский край показал себя «самым трезвым» в Сибири — в среднем 10 литров алкоголя на жителя региона старше 15 лет.
«Самыми непьющими» регионами Российской федерации названы республики Северного Кавказа и Краснодарский край.
«Самым пьющим» названа Республика Тыва.
Отмечается, что в Сибири наибольшее число смертей от случайных отравлений — 56,3 случая на 100 тыс. населения среди людей в возрасте от 15 до 79 лет.
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