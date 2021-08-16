Красноярский — самый трезвый край в Сибири

Жители Красноярского края употребляют наименьшее количество алкоголя по сравнению с жителями соседних по Сибири регионов.

Эксперты проекта «Если быть точным», основанным фондом «Нужна помощь», изучили данные о проблемах алкоголизма и наркомании за 2019 год.

Красноярский край показал себя «самым трезвым» в Сибири — в среднем 10 литров алкоголя на жителя региона старше 15 лет.

«Самыми непьющими» регионами Российской федерации названы республики Северного Кавказа и Краснодарский край.

«Самым пьющим» названа Республика Тыва.

Отмечается, что в Сибири наибольшее число смертей от случайных отравлений — 56,3 случая на 100 тыс. населения среди людей в возрасте от 15 до 79 лет.

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