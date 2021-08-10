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В Красноярском крае выросла смертность

В Красноярском крае выросла смертность
Иллюстрация: vladivostok-eparhia.ru

Красноярскстат опубликовал информацию о рождаемости и смертности в Красноярском крае за январь-июнь текущего года.

#НОВОСТИ

За 6 месяцев в крае умерло жителей больше, чем родилось, этим вызвана «естественная убыль» — 6 232 человека.

За полгода родились 14 165, а умерли 20 397 человек. По сравнению с предыдущим годом рождаемость в крае возросла на 1,1%, смертность выросла на 16,2%.

В Республике Тыва, напротив, родилось больше людей, чем умерло — естественный прирост населения 1 876 человек. Всего на свет появились 3 209, а ушли из жизни 1 333 человека. По сравнению с прошлым годом рождаемость возросла на 9,8%, а смертность снизилась на 0,1 процента.

В целом по России рождаемость снизилась на 0,4%, по регионам Сибирского федерального округа — на 0,1%. Смертность по стране выросла на 16,2%, в регионах Сибири — на 14,3%.

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Автор: Петр Савельев
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