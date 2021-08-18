Микрорайон ХМЗ стал лидером по засорам
Микрорайоне возглавил рейтинг антилидеров июля-августа по количеству засоров на уличных сетях канализации. Из магистральных труд слесари достали три тонны твердых бытовых отходов.
И это только за месяц.
Аварийные бригады практически каждый день промывали и чистили канализационный коллектор в микрорайоне.
Часто к проблемам приводит простая невнимательность жителей, безответственность или даже лень, говорят специалисты.
Так, горожане часто используют унитаз вместо мусорного ведра, сбрасывая туда отходы. А еще скидывают туда тряпье и строительный мусор.
Всего с начала 2021 г. на сетях водоотведения Красноярска было устранено 8594 засора, из них только 32 образовались из-за дефекта труб, остальные 8562 спровоцировали горожане, использующие канализацию вместо мусоропровода», -рассказали в КрасКоме.
Специалисты напомнили, что нельзя смывать в канализацию:
• пищевые отходы;
• строительный мусор;
• лекарства (особенно антибиотики);
• предметы личной гигиены;
• памперсы;
• полиэтиленовые пакеты;
• пластик;
• стекло;
• щелочи;
• машинное масло;
• антифриз;
• наполнители для кошачьего туалета.
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