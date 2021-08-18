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Микрорайон ХМЗ стал лидером по засорам

Микрорайон ХМЗ стал лидером по засорам
Иллюстрация: КрасКом

Микрорайоне возглавил рейтинг антилидеров июля-августа по количеству засоров на уличных сетях канализации. Из магистральных труд слесари достали три тонны твердых бытовых отходов.

#НОВОСТИ

 И это только за месяц.

Аварийные бригады практически каждый день промывали и чистили канализационный коллектор в микрорайоне.

Часто к проблемам приводит простая невнимательность жителей, безответственность или даже лень, говорят специалисты.

Так, горожане часто используют унитаз вместо мусорного ведра, сбрасывая туда отходы. А еще скидывают туда тряпье и строительный мусор. 

Всего с начала 2021 г. на сетях водоотведения Красноярска было устранено 8594 засора, из них только 32 образовались из-за дефекта труб, остальные 8562 спровоцировали горожане, использующие канализацию вместо мусоропровода», -рассказали в КрасКоме.

 

Специалисты напомнили, что нельзя смывать в канализацию:

• пищевые отходы;

• строительный мусор;

• лекарства (особенно антибиотики);

• предметы личной гигиены;

• памперсы;

• полиэтиленовые пакеты;

• пластик;

• стекло;

• щелочи;

• машинное масло;

• антифриз;

• наполнители для кошачьего туалета.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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