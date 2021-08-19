Камчатские спасатели нашли тело погибшего депутата железногорского Горсовета

Он вместе с коллегой по восхождению сорвался с ледника во время спуска с вулкана Ключевская сопка и погиб. Спасательные работы велись вчера весь день.

Спасатели обнаружили тела погибших при восхождении на камчатский вулкан Ключевская сопка. Об этомв своем телеграм-канале написал вице-спикер Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Кулеш.

Трагедия произошла позавчера вечером, но из-за наступления темноты спасательные работы начались только утром следующего дня. Как сообщает МЧС по Камчатскому краю, вертолет МИ-8 доставил спасателей на высоту 1 100 метров, откуда они своим ходом дошли до отметки 2 500 метров, где остановились на ночлег для акклиматизации (тела предположительно находятся на высоте 3 500 метров). Другой официальной информации пока нет.

Меж тем Кулеш утверждает, что сейчас решается вопрос доставки тел в Петропавловск-Камчатский для опознания. В пресс-службе камчатского МЧС эту информацию не подтвердили, но и не опровергли, сказав, что не располагают подобными сведениями.

Пока считается, что погибшие — это депутат Горсовета Железногорска Андрей Закалин и его партнер по восхождению Александр Филяев. Проходя ледник на спуске с Ключевской сопки, на отметке 4 100 — 4 200 метров они оступились, сорвались и погибли.