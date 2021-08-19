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В подвале «Родины» появится банкетный зал

В подвале «Родины» появится банкетный зал
Иллюстрация: Яндекс

Кроме того, там обустроят конференц-зал на 250 мест, а также фото-видео-аудиостудии, минитипографии с возможностью печати на пластике и склады. Советующий лот уже разместили на портале госзакупок.

#НОВОСТИ

До 26 августа ведется прием заявок на участие в закупке. Сумма контракта —  почти 47 миллионов рублей.

Помещения должны быть доступны для маломобильных граждан — это требование прописано в контракте.

Ранее в реконструированном кинотеатре объявили о возобновлении кинопоказов.

Красноярцам предлагали бесплатно посмотреть уникальные документальные фильмы, в том числе снятые красноярскими кинематографистами, мультфильмы для детей, и любимые фильмы советского кино.

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Автор: Юлия Тарабан
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