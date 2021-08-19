В подвале «Родины» появится банкетный зал

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Кроме того, там обустроят конференц-зал на 250 мест, а также фото-видео-аудиостудии, минитипографии с возможностью печати на пластике и склады. Советующий лот уже разместили на портале госзакупок.