В подвале «Родины» появится банкетный зал
Кроме того, там обустроят конференц-зал на 250 мест, а также фото-видео-аудиостудии, минитипографии с возможностью печати на пластике и склады. Советующий лот уже разместили на портале госзакупок.
До 26 августа ведется прием заявок на участие в закупке. Сумма контракта — почти 47 миллионов рублей.
Помещения должны быть доступны для маломобильных граждан — это требование прописано в контракте.
Ранее в реконструированном кинотеатре объявили о возобновлении кинопоказов.
Красноярцам предлагали бесплатно посмотреть уникальные документальные фильмы, в том числе снятые красноярскими кинематографистами, мультфильмы для детей, и любимые фильмы советского кино.
Читайте также:
-
Красноярцам показали отреставрированную «Родину»
В 2016 году панно на фасаде бывшего кинотеатра «Родина» было включено в перечень объектов культурного наследия Красноярского края. Осенью 2019-го началась реставрация мозаики.