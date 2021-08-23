Шульгинов: Решение о газификации Красноярского края пока не принято
«Решение по выбору оптимальной трассы газификации и газоснабжения Красноярского края пока не принято», — сообщил Николай Шульгинов, министр энергетики РФ.
Перспектива определена в том, как это будет решаться при строительстве газопровода «Сила Сибири-2», но пока там решения не приняты, и трассы не выбраны. Мы будем решать вопрос, чтобы «Сила Сибири-2» смогла обеспечить газификацию южных районов Красноярского края», - цитирует Interfax-Russia.ru слова Шульгинова.
Напомним, что АО «Газпром промгаз» должен представить общественному вниманию обновленную схему газификации Красноярского края. В основе предыдущего варианта образца 2016 года предлагалось строительство газопровода от Кемеровской области — длинной 570 км и стоимостью более 120 млрд рублей.
В настоящее время в Красноярском крае газифицирован только Норильск, на газе работают предприятия ГМК «Норникель» и небольшие компании. Тепло- и энергоснабжение заполярного города обеспечивают три ТЭЦ, которые также работают на газе. Остальные города и районы края получают тепло и электроэнергию за счет ГЭС или ТЭЦ, работающих на угле.
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