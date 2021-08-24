Горнолыжный комплекс «Каштак» продается за 55 млн рублей

Комплекс, расположенный рядом с заповедником «Столбы», выставили на продажу. Владелец предлагает приобрести объект недвижимости за 55 млн рублей.

Сообщается, что площадь комплекса составляет 9,7 га. На территории размещены кафе, административные здания, развлекательный центр, спортивная школа, гаражный бокс, технические помещения, домики по 21 кв. м и база отдыха.

Склон для катания на лыжах имеет протяженность в 1350 м. Территория освещена. Работает бугельный подъемник.

До комплекса ведет асфальтированная дорога. Она проходит через жилой сектор до центральной базы отдыха. Инфраструктура устарела и требует инвестиций. Прошлый год «Каштак» завершил с убытком в 1,4 млн рублей.

Верхний комплекс состоит из: гостиницы (400 кв.м.), кафе (120 кв.м.), нежилого одноэтажного помещения, где ранее располагался спортивный зал площадью 320 кв.м. 2. Нижний комплекс представлен административным зданием, в котором находятся спортивная школа (450 кв. м.) и развлекательный комплекс (380 кв.м.). Гаражный бокс (120 кв.м.)», - сообщает продавец в объявлении.

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