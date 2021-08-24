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Горнолыжный комплекс «Каштак» продается за 55 млн рублей

Горнолыжный комплекс «Каштак» продается за 55 млн рублей
Иллюстрация: yandex.ru

Комплекс, расположенный рядом с заповедником «Столбы», выставили на продажу. Владелец предлагает приобрести объект недвижимости за 55 млн рублей.

#НОВОСТИ

Сообщается, что площадь комплекса составляет 9,7 га. На территории размещены кафе, административные здания, развлекательный центр, спортивная школа, гаражный бокс, технические помещения, домики по 21 кв. м и база отдыха.

Склон для катания на лыжах имеет протяженность в 1350 м. Территория освещена. Работает бугельный подъемник.

До комплекса ведет асфальтированная дорога. Она проходит через жилой сектор до центральной базы отдыха. Инфраструктура устарела и требует инвестиций. Прошлый год «Каштак» завершил с убытком в 1,4 млн рублей.

Верхний комплекс состоит из: гостиницы (400 кв.м.), кафе (120 кв.м.), нежилого одноэтажного помещения, где ранее располагался спортивный зал площадью 320 кв.м. 2. Нижний комплекс представлен административным зданием, в котором находятся спортивная школа (450 кв. м.) и развлекательный комплекс (380 кв.м.). Гаражный бокс (120 кв.м.)», - сообщает продавец в объявлении.

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Автор: Петр Савельев
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