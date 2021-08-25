Бывший банк-оператор «Платежки» покинул рынок

Период временного управления в Красноярском краевом расчетном центре, который администрировал все платежи, проходившие через сеть платёжных терминалов, закончился.

Временная администрация, управлявшая в последнее время Красноярским краевым рассчетным центром (ККРЦ), закончила свою работу и теперь компанию ликвидируют. Об этом сообщает Центробанк.

ККРЦ появился на рынке в мае 2008 года. Банковскую лицензию ему выдали в январе 2014-го. Однако в мае 2021 года ЦБ усмотрел в деятельности организации нарушение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По имеющейся информации, компания проводила платежи людей букмекерским конторам и онлайн-казино.

В итоге у ККРЦ лицензию отозвали и назначили временную администрацию, которая должна была определить степень состоятельности компании.

По результатам проведенного временной администрацией обследования признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации не установлено», — говорят в ЦБ.

Плюс к этому, 6 августа 2021 года Арбитражный суд Красноярского края принял решение ликвидировать Красноярский краевой расчетный центр. Ликвидатором назначен арбитражный управляющий Александр Каменский.