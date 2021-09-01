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Сгоревшая церковь в Большом Балчуге останется памятником культурного наследия

Сгоревшая церковь в Большом Балчуге останется памятником культурного наследия
Иллюстрация: Егор Бондаренко/Facebook

Деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы, которая сгорела в конце июня от удара молнии, останется в реестре памятников культурного наследия Красноярского края.

#НОВОСТИ

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя краевой службы по государственной охране объектов культурного наследия Татьяну Волоткевич, церковь будет восстановлена.

Состояние очень плачевное, церковь сгорела практически дотла. Однако объект культурного наследия, даже если он претерпел такие разрушительные воздействия, должен быть восстановлен», - цитирует Татьяну Волоткевич агентство.

Однако когда это случится, неизвестно: в краевом бюджете средства на эту работу и предшествующие ей культурно-исторические и научно-проектные работы не заложены. По словам Волоткевич, восстановить церковь в нарушение установленной очередности за счет края вряд ли возможно. Поэтому прихожанам стоит поискать спонсоров, которые смогут профинансировать работы.

Напомним, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Большом Балчуге была построена в начале XX века, она открылась для прихожан в 1912 году. В 1930-е годы храм был частично разрушен, иконостас сожжён на костре. До 1960-х годов храм использовался как зерносклад. В 1990-е годы началась реставрация. Но основные работы пришлись на период с 2007 по 2011 год, когда финансовую помощь оказал Горно-химический комбинат.

 

Автор: Петр Савельев
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