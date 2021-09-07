Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 07.09
72,95
86,57
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Саяно-Шушенскую ГЭС открыли для туристов

Саяно-Шушенскую ГЭС открыли для туристов
Иллюстрация: пресс-служба "РусГидро"

Экскурсию на крупнейшую электростанцию России теперь можно купить в составе тура по Хакасии, этот продукт теперь доступен у десяти российских туроператоров.

#НОВОСТИ

Главное условие – заказ экскурсии не менее чем за две недели до выбранной даты. Это вторая электростанция «РусГидро», куда открыт доступ туристам. Первой стала Чиркейская ГЭС в Дагестане. Проект поддержан Ростуризмом.

Как сообщает пресс-служба компании, решению об организации туров способствовали результаты опроса ВЦИОМ, который показал, что ¾ россиян хотели бы побывать на ГЭС. В перспективе доступными для посещений станут 15 гидроэлектростанция компании. Кроме этого планируется создание визит-центров для путешественников в мультимедийными презентациями об объектах энергетики, местами для хранения вещей и проведения инструктажей по технике безопасности (это обязательное условие), кафе и сувенирами.

Саяно-Шушенская ГЭС, первый гидроагрегат которой был введен в эксплуатацию в декабре 1978 года, – крупнейшая электростанция России (6 400 МВт). Это самая высокая и самая длинная арочно-гравитационная плотина в мире – 242 метра в высоту и 1 074 метра в длину. Для сравнения, почти такую же высоту (240 метров) имеет главное здание МГУ.

Заказать экскурсию на ГЭС можно в компаниях TUI (Москва), Пегас Туристикс (Красноярск), «Русский Путешественник» (Москва), «Магазин путешествий» (Москва), «ВК Сокол» (Москва), «Карлов створ» (Хакасия), «СаяныЭкоТур» (Хакасия), «Дискавери» (Хакасия), «Следуй за нами» (Хакасия), «Стихия воды» (Хакасия).

Читайте также:

  • Саяно-Шушенская ГЭС открыла береговой водосброс

    Пропуск паводка на станции происходит через эксплуатационный водосброс в теле плотины и береговой, который был в рекордные сроки достроен после аварии на СШГЭС и принят в эксплуатацию в 2010 году.

    07.06.2021
    Новости ДК
    Красноярск

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск ожидает теплая вторая неделя сентябряКрасноярск ожидает теплая вторая неделя сентября
  • Сергей Шойгу назвал места для строительства новых городов в Красноярском краеСергей Шойгу назвал места для строительства новых городов в Красноярском крае
  • Воздушная заправка: о чем красноярцы договаривались на ВЭФВоздушная заправка: о чем красноярцы договаривались на ВЭФ
  • «Меньше фуршета и больше шоу», — определена дата проведения «Человека года-2021»«Меньше фуршета и больше шоу», — определена дата проведения «Человека года-2021»
  • Красноярск входит в десятку кадровых городов-доноров страныКрасноярск входит в десятку кадровых городов-доноров страны
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.