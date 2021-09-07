Саяно-Шушенскую ГЭС открыли для туристов

Экскурсию на крупнейшую электростанцию России теперь можно купить в составе тура по Хакасии, этот продукт теперь доступен у десяти российских туроператоров.

Главное условие – заказ экскурсии не менее чем за две недели до выбранной даты. Это вторая электростанция «РусГидро», куда открыт доступ туристам. Первой стала Чиркейская ГЭС в Дагестане. Проект поддержан Ростуризмом.

Как сообщает пресс-служба компании, решению об организации туров способствовали результаты опроса ВЦИОМ, который показал, что ¾ россиян хотели бы побывать на ГЭС. В перспективе доступными для посещений станут 15 гидроэлектростанция компании. Кроме этого планируется создание визит-центров для путешественников в мультимедийными презентациями об объектах энергетики, местами для хранения вещей и проведения инструктажей по технике безопасности (это обязательное условие), кафе и сувенирами.

Саяно-Шушенская ГЭС, первый гидроагрегат которой был введен в эксплуатацию в декабре 1978 года, – крупнейшая электростанция России (6 400 МВт). Это самая высокая и самая длинная арочно-гравитационная плотина в мире – 242 метра в высоту и 1 074 метра в длину. Для сравнения, почти такую же высоту (240 метров) имеет главное здание МГУ.

Заказать экскурсию на ГЭС можно в компаниях TUI (Москва), Пегас Туристикс (Красноярск), «Русский Путешественник» (Москва), «Магазин путешествий» (Москва), «ВК Сокол» (Москва), «Карлов створ» (Хакасия), «СаяныЭкоТур» (Хакасия), «Дискавери» (Хакасия), «Следуй за нами» (Хакасия), «Стихия воды» (Хакасия).

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