Женщина с собачкой, мужчина и дрон будут отпугивать ворон в гольф-клубе
Гольф-клуб «Орлиные холмы» взял двух кандидатов на должность отпугивателя ворон, этой работой займутся красноярцы Наталья и Евгений, пес Алмаз и дрон.
Наталья вместе со своим псом будут искать мечи, которые воруют вороны.
Евгений же с помощью дрона будет осматривать гнезда ворон. Прибор будет фиксировать мячи и разгонять птиц.
В гольф-клубе рассказали, что вакансия оказалась очень популярной. Всего им пришло больше 1000 резюме, после которых они отобрали 200 кандидатов и провели собеседования.
Вакансию на должность отпугивателя ворон гольф-клуб разместил в конце августа.
Сотрудника важно было найти уже к сентябрю, так как именно в это время ситуация с воронами становится особенно сложной.
Зарплату отпугивателю ворон предлагали от 35 до 50 тыс. руб.
Среди бонусов — доставка до работы автобусом, бесплатное питание и премии.
Читайте также:
-
На рынке труда — «цунами талантов». Как найти работу в этих условиях
Пандемия серьезно изменила подход и к работе, и к найму персонала. Искать работу сегодня — не то же самое, что в 2019 году. Шесть пунктов, которые нужно учитывать.
-
В Красноярске ищут отпугивателя ворон. На полный день
Вакансия отпугивателя ворон появилась на сайте Авито. Сотрудника ищет гольф-клуб «Орлиные Холмы», который находится в Березовском районе. В вакансии указано, что специалист требуется срочно.
-
«Здесь никто не хочет работать»: кадровый кризис в ресторанном бизнесе
В РФ и США многие рестораны не смогли возобновить работу после первой волны пандемии. Посетители выкладывают фотографии пустых закусочных KFC и McDonald’s с объявлениями «Мы закрыты. Нет сотрудников».
-
Как заполучить зумера на временную должность. Что ценит в вакансиях молодежь-2021
Летом компании традиционно привлекают на работу молодежь: у студентов есть свободное время и желание подработать, у фирм возникает необходимость в дополнительных рабочих руках из-за сезона отпусков.