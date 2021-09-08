Женщина с собачкой, мужчина и дрон будут отпугивать ворон в гольф-клубе

Гольф-клуб «Орлиные холмы» взял двух кандидатов на должность отпугивателя ворон, этой работой займутся красноярцы Наталья и Евгений, пес Алмаз и дрон.

Наталья вместе со своим псом будут искать мечи, которые воруют вороны.

Евгений же с помощью дрона будет осматривать гнезда ворон. Прибор будет фиксировать мячи и разгонять птиц.

В гольф-клубе рассказали, что вакансия оказалась очень популярной. Всего им пришло больше 1000 резюме, после которых они отобрали 200 кандидатов и провели собеседования.

Вакансию на должность отпугивателя ворон гольф-клуб разместил в конце августа.

Сотрудника важно было найти уже к сентябрю, так как именно в это время ситуация с воронами становится особенно сложной.

Зарплату отпугивателю ворон предлагали от 35 до 50 тыс. руб.

Среди бонусов — доставка до работы автобусом, бесплатное питание и премии.

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