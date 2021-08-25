В Красноярске ищут отпугивателя ворон. На полный день
Вакансия отпугивателя ворон появилась на сайте Авито. Сотрудника ищет гольф-клуб «Орлиные Холмы», который находится в Березовском районе. В вакансии указано, что специалист требуется срочно.
Как отмечают работодатели, проблема с воронами в гольф-клубе становится очень актуальной с наступлением осени.
«Осенью вороны особенно нагло воруют десятки и сотни гольф-мячей, отвлекают гостей клуба от игры в гольф, собираются стаями и гадят на оборудование, снаряжение, мебель, дома отдыха. Популяция ворон вытесняет орлов из территории клуба, в честь которых был назван клуб», — отметили в учреждении.
Специалист должен будет выслеживать гнезда ворон, искать мячи и возвращать в игру, а также каждую неделю проводить инвентаризацию и разрушать вороньи гнезда.
В описании вакансии также указано, что приветствуется опыт охотника, до клуба обещают доставлять автобусом. Питание — за счет работодателя.
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