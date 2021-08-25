Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 26.08
73,74
86,58
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске ищут отпугивателя ворон. На полный день

В Красноярске ищут отпугивателя ворон. На полный день
Иллюстрация: Яндекс

Вакансия отпугивателя ворон появилась на сайте Авито. Сотрудника ищет гольф-клуб «Орлиные Холмы», который находится в Березовском районе. В вакансии указано, что специалист требуется срочно.

#НОВОСТИ

Как отмечают работодатели, проблема с воронами в гольф-клубе становится очень актуальной с наступлением осени.

«Осенью вороны особенно нагло воруют десятки и сотни гольф-мячей, отвлекают гостей клуба от игры в гольф, собираются стаями и гадят на оборудование, снаряжение, мебель, дома отдыха. Популяция ворон вытесняет орлов из территории клуба, в честь которых был назван клуб», — отметили в учреждении.

Специалист должен будет выслеживать гнезда ворон, искать мячи и возвращать в игру, а также каждую неделю проводить инвентаризацию и разрушать вороньи гнезда. 

В описании вакансии также указано, что приветствуется опыт охотника, до клуба обещают доставлять автобусом. Питание — за счет работодателя.

 

Читайте также:

 

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • У озера «Мясокомбинат» в Красноярске построят малоэтажный микрорайонУ озера «Мясокомбинат» в Красноярске построят малоэтажный микрорайон
  • Банкротство красноярского КБ «Искра» могло быть преднамереннымБанкротство красноярского КБ «Искра» могло быть преднамеренным
  • «Как будто после вандалов» — красноярцы несут цветы к останкам «Бременских музыкантов»«Как будто после вандалов» — красноярцы несут цветы к останкам «Бременских музыкантов»
  • «Вулкан» с цветным дымом и динозавры: на Взлетке открылся интерактивный парк «Юкка»«Вулкан» с цветным дымом и динозавры: на Взлетке открылся интерактивный парк «Юкка»
  • Самые конфликтные сотрудники: кто они?Самые конфликтные сотрудники: кто они?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.