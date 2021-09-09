Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 09.09
73,44
86,91
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Фэнтези и саморазвитие: на какие книги резко вырос спрос у красноярцев

Фэнтези и саморазвитие: на какие книги резко вырос спрос у красноярцев
Иллюстрация: pixabay.com

Красноярцы в этом году стали активнее интересоваться книгами. Спрос на разного рода литературу вырос на 31% по сравнению с прошлым годом. При этом в топе — бумажные издания.

#НОВОСТИ

Как рассказали анлитики Авито, чаще всего красноярцы ищут фэнтези, фантастику и литературу по саморазвитию.

Кроме того, популярами стали книги по финансовой грамотности и продуктивности. В десятку рейтинга также попали детские книги.

На первом месте по популярности - знаменитая история о маленьком волшебнике, «который выжил» Джоан Роулинг.

Любовь россиян к саге о Гарри Поттере только растет. В Красноярске поттериана стала популярнее на 36%, а средняя стоимость книг составила 900 рублей.

На втором месте в рейтинге — популярный «король ужасов» Стивен Кинг.

Жители Красноярска искали его произведения на 82% чаще, чем в прошлом году. купить произведение автора в городе в среднем можно за 200 рублей.

Тройку лидеров закрывает «Ведьмак» — здесь тажке раскрывается полюбившаяся красноярцам тема мистического и ужасного.

В центре истории находятся Геральт из Ривии и его воспитанница Цир, а действие происходит в вымышленном мире с чудовищами, чародейками и другими волшебными существами.

Красноярцы искали книги о Геральте на 73% чаще по сравнению с 2020 годом, приобрести бумажную версию в среднем можно за 350 рублей.

Отечественные произведения также оказались в топе популярных.

На четвертой строчке расположился постапокалиптический роман Дмитрия Глуховского «Метро 2033» о жизни людей после ядерной войны. 

Во многом популярность книги связана с выходом одноименной компьютерной игры 2010 года, а в 2021 году состоялся выпуск игры Metro Exodus на macOS, Linux и PlayStation 5. Спрос на произведение вырос на 39% по сравнению с 2020 годом.

И конечно, свое место в рейтинге самых самых востребованных нашли и книги по саморазвитию.

Так, бессменный хит Роберта Киосаки «Богатый папа, бедный папа» стал в 2,1 раза популярнее среди красноярцев, чем годом ранее.

В целом же россияне искали нашумевший бестселлер о финансовой грамотности на 97% чаще в этом году, чем в прошлом.

Не теряет популярности роман-эпопея «Властелин колец», он оказался на шестом месте в списке. В Красноярске спрос на вселенную вырос на 5%.

Родители также активно покупают литературу для детей, поэтому на седьмом месте располагаются книги из серии о «Котах-Воителях» Эрин Хантер, а восьмое место занимает поисковый запрос «сталкер». Вселенная «Сталкера».

Еще одна всемирно известная фэнтезийная вселенная — «Игра престолов» — оказалась на 9 месте.

Пока Джордж Мартин работает над заключительной частью истории, фанаты активно покупают вышедшие книги. Красноярцы искали произведения Джорджа Мартина в 4,8 раза чаще.

Замыкает рейтинг бестселлер «Магия утра» писателя Хэла Элрода. Автор обещает научить читателей с пользой проводить утренние часы и создать полезные ритуалы, которые помогут снизить уровень стресса, улучшить здоровье и самочувствие, повысить продуктивность и найти свое призвание.

Пользователи на 93% чаще запрашивали книгу в этом году, чем в прошлом.

 

Читайте также:

 

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Меньше фуршета и больше шоу», — определена дата проведения «Человека года-2021»«Меньше фуршета и больше шоу», — определена дата проведения «Человека года-2021»
  • Лучших молодых предпринимателей выбрали в КрасноярскеЛучших молодых предпринимателей выбрали в Красноярске
  • Старателей подозревают в загрязнении притоков МаныСтарателей подозревают в загрязнении притоков Маны
  • Анатолия Быкова осудили на 13 лет, адвокаты недовольныАнатолия Быкова осудили на 13 лет, адвокаты недовольны
  • В Норильске погиб известный кинорежиссер Александр МельникВ Норильске погиб известный кинорежиссер Александр Мельник
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.