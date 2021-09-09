Фэнтези и саморазвитие: на какие книги резко вырос спрос у красноярцев

Красноярцы в этом году стали активнее интересоваться книгами. Спрос на разного рода литературу вырос на 31% по сравнению с прошлым годом. При этом в топе — бумажные издания.

Как рассказали анлитики Авито, чаще всего красноярцы ищут фэнтези, фантастику и литературу по саморазвитию.

Кроме того, популярами стали книги по финансовой грамотности и продуктивности. В десятку рейтинга также попали детские книги.

На первом месте по популярности - знаменитая история о маленьком волшебнике, «который выжил» Джоан Роулинг.

Любовь россиян к саге о Гарри Поттере только растет. В Красноярске поттериана стала популярнее на 36%, а средняя стоимость книг составила 900 рублей.

На втором месте в рейтинге — популярный «король ужасов» Стивен Кинг.

Жители Красноярска искали его произведения на 82% чаще, чем в прошлом году. купить произведение автора в городе в среднем можно за 200 рублей.

Тройку лидеров закрывает «Ведьмак» — здесь тажке раскрывается полюбившаяся красноярцам тема мистического и ужасного.

В центре истории находятся Геральт из Ривии и его воспитанница Цир, а действие происходит в вымышленном мире с чудовищами, чародейками и другими волшебными существами.

Красноярцы искали книги о Геральте на 73% чаще по сравнению с 2020 годом, приобрести бумажную версию в среднем можно за 350 рублей.

Отечественные произведения также оказались в топе популярных.

На четвертой строчке расположился постапокалиптический роман Дмитрия Глуховского «Метро 2033» о жизни людей после ядерной войны.

Во многом популярность книги связана с выходом одноименной компьютерной игры 2010 года, а в 2021 году состоялся выпуск игры Metro Exodus на macOS, Linux и PlayStation 5. Спрос на произведение вырос на 39% по сравнению с 2020 годом.

И конечно, свое место в рейтинге самых самых востребованных нашли и книги по саморазвитию.

Так, бессменный хит Роберта Киосаки «Богатый папа, бедный папа» стал в 2,1 раза популярнее среди красноярцев, чем годом ранее.

В целом же россияне искали нашумевший бестселлер о финансовой грамотности на 97% чаще в этом году, чем в прошлом.

Не теряет популярности роман-эпопея «Властелин колец», он оказался на шестом месте в списке. В Красноярске спрос на вселенную вырос на 5%.

Родители также активно покупают литературу для детей, поэтому на седьмом месте располагаются книги из серии о «Котах-Воителях» Эрин Хантер, а восьмое место занимает поисковый запрос «сталкер». Вселенная «Сталкера».

Еще одна всемирно известная фэнтезийная вселенная — «Игра престолов» — оказалась на 9 месте.

Пока Джордж Мартин работает над заключительной частью истории, фанаты активно покупают вышедшие книги. Красноярцы искали произведения Джорджа Мартина в 4,8 раза чаще.

Замыкает рейтинг бестселлер «Магия утра» писателя Хэла Элрода. Автор обещает научить читателей с пользой проводить утренние часы и создать полезные ритуалы, которые помогут снизить уровень стресса, улучшить здоровье и самочувствие, повысить продуктивность и найти свое призвание.

Пользователи на 93% чаще запрашивали книгу в этом году, чем в прошлом.

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