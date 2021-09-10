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На Взлетке установили памятник Федирко за 17 млн рублей

Эскиз памятника Федирко
Эскиз памятника Федирко. Иллюстрация: krasnoyarsk-gorsovet.ru

13 сентября 2021 покойному легендарному руководителю Красноярского края Павлу Стефановичу Федирко исполнилось бы 89 лет.

#НОВОСТИ

Монумент установлен в парке 400-летия Красноярска на пересечении ул. Октябрьской и Авиаторов.

Установку памятника в этом месте считают символичной, так как микрорайоны Взлетка и Северный именно Федирко обязаны своим появлением и развитием. По замыслу Павла Стефановича этот район должен был стать новым деловым центром Красноярска.

Проектный конкурс состоялся в 2020 году, жюри выбрало победителем проект красноярского скульптора Андрея Кияницына.

Г-н Кияницын является автором нескольких постаментов в краевом центре: «Фотограф» на пр. Мира, «Дядя Яши и стажер» на ул. Парижской Коммуны, «реки Хатанга и Тунгуска», фонтан «Реки Сибири» на Театральной площади.

Пятиметровая фигура из бронзы обошлась бюджетам города и края в 16,6 млн рублей.

Справка

Напомним, Павел Стефанович Федирко возглавил Красноярский край в возрасте 40 лет и руководил им с 1972 по 1987 год. В эпоху Федирко были созданы объекты, которые и сегодня считаются лицом краевой столицы: Театр оперы и балета, Театр музыкальной комедии, Концертные залы филармонии, Дворец труда, Дворец пионеров, Институт искусств, Театральная площадь, архитектурный комплекс на Стрелке, два моста через Енисей: Октябрьский (переименован в мост им. Федирко) и «777», аэропорт «Емельяново» и многие другие.

В 2001 году Федирко стал представителем Красноярского края в Совете Федерации и оставался в этой должности до 2004 года.

Скончался Федирко в возрасте 87 лет 9 августа 2019 года.

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Автор: Петр Савельев
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