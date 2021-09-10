На Взлетке установили памятник Федирко за 17 млн рублей
13 сентября 2021 покойному легендарному руководителю Красноярского края Павлу Стефановичу Федирко исполнилось бы 89 лет.
Монумент установлен в парке 400-летия Красноярска на пересечении ул. Октябрьской и Авиаторов.
Установку памятника в этом месте считают символичной, так как микрорайоны Взлетка и Северный именно Федирко обязаны своим появлением и развитием. По замыслу Павла Стефановича этот район должен был стать новым деловым центром Красноярска.
Проектный конкурс состоялся в 2020 году, жюри выбрало победителем проект красноярского скульптора Андрея Кияницына.
Г-н Кияницын является автором нескольких постаментов в краевом центре: «Фотограф» на пр. Мира, «Дядя Яши и стажер» на ул. Парижской Коммуны, «реки Хатанга и Тунгуска», фонтан «Реки Сибири» на Театральной площади.
Пятиметровая фигура из бронзы обошлась бюджетам города и края в 16,6 млн рублей.
Справка
Напомним, Павел Стефанович Федирко возглавил Красноярский край в возрасте 40 лет и руководил им с 1972 по 1987 год. В эпоху Федирко были созданы объекты, которые и сегодня считаются лицом краевой столицы: Театр оперы и балета, Театр музыкальной комедии, Концертные залы филармонии, Дворец труда, Дворец пионеров, Институт искусств, Театральная площадь, архитектурный комплекс на Стрелке, два моста через Енисей: Октябрьский (переименован в мост им. Федирко) и «777», аэропорт «Емельяново» и многие другие.
В 2001 году Федирко стал представителем Красноярского края в Совете Федерации и оставался в этой должности до 2004 года.
Скончался Федирко в возрасте 87 лет 9 августа 2019 года.
По теме
-
В Москве скончался бывший глава Красноярского края Владимир Долгих
Первый секретарь Красноярского крайкома КПСС, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, дважды Герой Социалистического труда Владимир Долгих умер на 96-м году жизни.08.10.2020Новости ДККрасноярск
-
Набережная Илона Маска:в Красноярске завершился сбор предложений имен городских набережных
За время проведения онлайн-опроса свои варианты названий подали 418 человек. Для левобережной набережной жители Красноярска предложили 153 имени, для правобережной – 16205.03.2020Новости ДККрасноярск
-
Красноярские депутаты обсудили переименование городских объектов
На комиссии по самоуправлению красноярского горсовета обсуждалось присвоение Октябрьскому мосту имени Павла Федирко и увековечивание даты открытия Универсиады-2019.28.08.2019Новости ДККрасноярск
-
Прощание с Павлом Федирко; отставка главы минспорта; «Пятерочка» зашла на площадки «Росы»
А также большой пожар на складах Енисейского рынка и новый собственник 7 канала. Чем запомнится красноярцам рабочая неделя 12-16 августа.16.08.2019Новости ДККрасноярск