«В плюсе только свиньи» — в Красноярском крае сокращается поголовье скота

Назвать снижение катастрофическим пока нельзя, но тренд неприятный. Также в регионе стали падать продажи мяса, молока и яиц. Растет только все, что связано со свининой.

Поголовье крупного рогатого скота в Красноярском крае за семь месяцев 2021 года сократилось на 2,4% по отношению к аналогичному периоду 2020-го и составило 338,2 тысячи голов, рассказали в Красноярскстате.

Из этого объема 131,6 тысячи голов — это коровы; 67,7 тысячи — овцы и козы; 5,4 тысячи — птица. По всем этим сегментам отмечено сокращение поголовья на 1,9%, 11,1% и 6,6% соответственно.

Превалируют же в краевом стаде свиньи — их в хозяйствах всех типов содержится 521 тысяча, что на 0,4% больше, чем было в конце июля 2020-го.

Вслед за сокращением поголовья в сельхозорганизациях края снизилось и производство соответствующих продуктов: мяса (в живом весе) на 1,5%, молока на 3,5%, яиц на 1,9%. В итоге за семь месяцев в хозяйствах всех типов было произведено 102,6 тысячи тонн мяса (в живом весе), 371 тысяча тонн молока и 481,4 млн яиц (данные о динамике в этом случае статистики не приводят).

Продажи этих продуктов в крае также снизились по отношению к тому, что было в январе-июле 2020 года: мяса (в живом весе) было продано 70,2 тысячи тонн (-1,1%), молока — 242,4 тысячи тонн (-4,1%), яиц — 409,7 млн штук (-5,9%). А вот зерна и зернобобовых культур аграрии реализовали на 23,7% больше — 726,7 тысячи тонн.

В общей сложности сельхозпроизводителями края за первое полугодие 2021 года (за семь месяцев данных нет) было произведено продукции на 23,2 млрд рублей, что на 6,6% меньше, чем за то же время годом ранее.

О причинах такого сокращения поголовья статистики не говорят. В Министерстве же сельского хозяйства и торговли Красноярского края пообещали пояснить происходящее чуть позже.

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