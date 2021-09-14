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«В плюсе только свиньи» — в Красноярском крае сокращается поголовье скота

«В плюсе только свиньи» — в Красноярском крае сокращается поголовье скота
Иллюстрация: pixabay.com

Назвать снижение катастрофическим пока нельзя, но тренд неприятный. Также в регионе стали падать продажи мяса, молока и яиц. Растет только все, что связано со свининой.

#НОВОСТИ
Поголовье крупного рогатого скота в Красноярском крае за семь месяцев 2021 года сократилось на 2,4% по отношению к аналогичному периоду 2020-го и составило 338,2 тысячи голов, рассказали в Красноярскстате.
 
Из этого объема 131,6 тысячи голов — это коровы; 67,7 тысячи — овцы и козы; 5,4 тысячи — птица. По всем этим сегментам отмечено сокращение поголовья на 1,9%, 11,1% и 6,6% соответственно.
 
Превалируют же в краевом стаде свиньи — их в хозяйствах всех типов содержится 521 тысяча, что на 0,4% больше, чем было в конце июля 2020-го.
 
Вслед за сокращением поголовья в сельхозорганизациях края снизилось и производство соответствующих продуктов: мяса (в живом весе) на 1,5%, молока на 3,5%, яиц на 1,9%. В итоге за семь месяцев в хозяйствах всех типов было произведено 102,6 тысячи тонн мяса (в живом весе), 371 тысяча тонн молока и 481,4 млн яиц (данные о динамике в этом случае статистики не приводят).
 
Продажи этих продуктов в крае также снизились по отношению к тому, что было в январе-июле 2020 года: мяса (в живом весе) было продано 70,2 тысячи тонн (-1,1%), молока — 242,4 тысячи тонн (-4,1%), яиц — 409,7 млн штук (-5,9%). А вот зерна и зернобобовых культур аграрии реализовали на 23,7% больше — 726,7 тысячи тонн.
 
В общей сложности сельхозпроизводителями края за первое полугодие 2021 года (за семь месяцев данных нет) было произведено продукции на 23,2 млрд рублей, что на 6,6% меньше, чем за то же время годом ранее.
 
О причинах такого сокращения поголовья статистики не говорят. В Министерстве же сельского хозяйства и торговли Красноярского края пообещали пояснить происходящее чуть позже.
 
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Деньги будут распределять по итогам уборочной кампании. Получат их лишь те, кто показал прирост урожайности по отношению к позапрошлогодним результатам.

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Распределять деньги будут на грантовой основе. Подобная практика в регионе существует третий года. В этот раз обещают учесть пожелания властей районов, где планируют работать аграрии

Годовая инфляция в Красноярском крае в июле ускорилась до 7,18%

И это выше, чем по Сибирскому федеральному округу и даже по России. Такое увеличение во многом произошло из-за роста цен на потребительские товары и жилищно-коммунальные услуги.

Автор: Евгений Волошинский
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