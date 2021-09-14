«В плюсе только свиньи» — в Красноярском крае сокращается поголовье скота
Назвать снижение катастрофическим пока нельзя, но тренд неприятный. Также в регионе стали падать продажи мяса, молока и яиц. Растет только все, что связано со свининой.
Деньги будут распределять по итогам уборочной кампании. Получат их лишь те, кто показал прирост урожайности по отношению к позапрошлогодним результатам.
Фермерам Красноярского края раздадут 60 млн рублей на стартапы
Распределять деньги будут на грантовой основе. Подобная практика в регионе существует третий года. В этот раз обещают учесть пожелания властей районов, где планируют работать аграрии
Годовая инфляция в Красноярском крае в июле ускорилась до 7,18%
И это выше, чем по Сибирскому федеральному округу и даже по России. Такое увеличение во многом произошло из-за роста цен на потребительские товары и жилищно-коммунальные услуги.