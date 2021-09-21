Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 22.09
73,20
85,85
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярск станет кластером в стратегии опережающего развития Сибири

Красноярск станет кластером в стратегии опережающего развития Сибири
Иллюстрация: sibhistory.ru

Центр стратегических разработок совместно с Русским географическим обществом подготовят стратегию опережающего развития Сибири, — сообщил Сергей Шойгу, министр обороны РФ.

#НОВОСТИ

Над проектом, который планируется представить президенту РФ Владимиру Путину в сентябре, работает группа ученых, — сообщает «Коммерсантъ».

Скоро она будет представлена президенту и правительству России»,— цитирует ТАСС слова г-на Шойгу из приветственного письма к участникам VIII Сибирского исторического форума, открывшегося сегодня в Конгресс-холле СФУ.

Ранее «Ведомости» сообщали о создании корпорации Ангаро-Енисейского макрорегиона, которая предполагает создание условий для увеличения населения сибирских регионов, «повышения качества жизни до уровня выше среднероссийского» и сохранение природы.

Кроме того, проект предполагает создание территориально-отраслевых кластеров, одним из которых станет Красноярск. В столице региона планируется создать производства товаров с высокой добавленной стоимостью, а также по глубокой переработке сырья.

В Норильске должны быть сосредоточены производственные мощности, развиваться добыча и обогащение материалов, металлургия. Согласно стратегии, работа здесь должна вестись вахтовым методом с постоянным проживанием рабочих в Красноярске.

Стратегия предполагает, что для реализации проекта в части строительства железных дорог потребуется создание отдельной от РЖД единой управляющей компании, которая выступит концессионером при реализации строительства инфраструктуры, владельцем этой инфраструктуры и оператором жд-перевозок на «Транссибе 2.0.», — пишут «Ведомости».

Результатом должен стать рост экономики в макрорегионе темпами выше 6% с 2025 года, увеличение населения 8 млн человек к 2030 году. Для России в целом — рост ВВП и снижение зависимости от единого центра деловой активности — Москвы.

По теме

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Кто получил больше всего мест в Законодательном собрании края? Итоги выборовКто получил больше всего мест в Законодательном собрании края? Итоги выборов
  • «Аэрофлот» свернет прямые рейсы на юга из Красноярска«Аэрофлот» свернет прямые рейсы на юга из Красноярска
  • В тяжелом весе: Красноярский край лидирует по росту продаж прицеповВ тяжелом весе: Красноярский край лидирует по росту продаж прицепов
  • У Красноярского края появится новый министр экономики. Но это не точноУ Красноярского края появится новый министр экономики. Но это не точно
  • Крайизбирком назвал лидеров избирательной гонки 2021 годаКрайизбирком назвал лидеров избирательной гонки 2021 года
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.