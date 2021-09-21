Красноярск станет кластером в стратегии опережающего развития Сибири
Центр стратегических разработок совместно с Русским географическим обществом подготовят стратегию опережающего развития Сибири, — сообщил Сергей Шойгу, министр обороны РФ.
Над проектом, который планируется представить президенту РФ Владимиру Путину в сентябре, работает группа ученых, — сообщает «Коммерсантъ».
Скоро она будет представлена президенту и правительству России»,— цитирует ТАСС слова г-на Шойгу из приветственного письма к участникам VIII Сибирского исторического форума, открывшегося сегодня в Конгресс-холле СФУ.
Ранее «Ведомости» сообщали о создании корпорации Ангаро-Енисейского макрорегиона, которая предполагает создание условий для увеличения населения сибирских регионов, «повышения качества жизни до уровня выше среднероссийского» и сохранение природы.
Кроме того, проект предполагает создание территориально-отраслевых кластеров, одним из которых станет Красноярск. В столице региона планируется создать производства товаров с высокой добавленной стоимостью, а также по глубокой переработке сырья.
В Норильске должны быть сосредоточены производственные мощности, развиваться добыча и обогащение материалов, металлургия. Согласно стратегии, работа здесь должна вестись вахтовым методом с постоянным проживанием рабочих в Красноярске.
Стратегия предполагает, что для реализации проекта в части строительства железных дорог потребуется создание отдельной от РЖД единой управляющей компании, которая выступит концессионером при реализации строительства инфраструктуры, владельцем этой инфраструктуры и оператором жд-перевозок на «Транссибе 2.0.», — пишут «Ведомости».
Результатом должен стать рост экономики в макрорегионе темпами выше 6% с 2025 года, увеличение населения 8 млн человек к 2030 году. Для России в целом — рост ВВП и снижение зависимости от единого центра деловой активности — Москвы.
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