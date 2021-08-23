Хакасский заказник «Позарым» будет носить имя экс-главы республики Виктора Зимина
Заказник был организован примерно через два года после того, как Зимин стал главой Хакасии. О присвоении природному объекту его имени просило Русское географическое общество.
Первый, построенный с нуля сибирский город, из «трех-пяти», о которых недавно говорил Сергей Шойгу, министр обороны РФ, с большой вероятностью возведут на границе двух регионов.
«Ергаки» закрыли для туристов. Пока частично
Поводом для запрета посещений стали нападения медведей, произошедшие летом этого года. Будут ли применяться какие-либо санкции к нарушителям запрета, не известно.
«На Белё по справке» — Курорты Хакасии закрыли для непривитых от ковида
Отрицательный ПЦР-тест тоже подойдет. Новшество вводится с сегодняшнего дня. Исключение решили сделать только для переболевших COVID-19 не более чем полгода назад