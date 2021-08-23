Хакасский заказник «Позарым» будет носить имя экс-главы республики Виктора Зимина

Заказник был организован примерно через два года после того, как Зимин стал главой Хакасии. О присвоении природному объекту его имени просило Русское географическое общество.

Федеральному природному заказнику «Позарым», расположенному в Хакасии, присвоено имя бывшего главы республики Виктора Зимина. Соответствующее распоряжение, за подписью председателя правительства РФ Михаила Мишустина, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Напомним, что Зимин возглавил Хакасию в январе 2009 года. Заказник же, распоряжением президента РФ Владимира Путина, был создан в декабре 2011-го. Его основной задачей является сохранение популяции сибирского горного козла, лесного подвида северного оленя, кабарги, снежного барса и манула, которые занесены в Красные книги России и Хакасии. Зимин же стал председателем его попечительского совета.

О присвоении «Позарыму» имени Зимина, скончавшегося в ноябре 2020 года (вероятно, от ковида) перед Минприроды РФ (в ведении которого и находится заказник), ходатайствовали представители Русского географического общества. Также идея была поддержана на общественных слушаниях.

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