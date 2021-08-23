Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 21.08
74,36
86,86
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Хакасский заказник «Позарым» будет носить имя экс-главы республики Виктора Зимина

Заказник Позарым
Заказник Позарым. Иллюстрация: zapovednik-khakassky.ru

Заказник был организован примерно через два года после того, как Зимин стал главой Хакасии. О присвоении природному объекту его имени просило Русское географическое общество.

#НОВОСТИ
Федеральному природному заказнику «Позарым», расположенному в Хакасии, присвоено имя бывшего главы республики Виктора Зимина. Соответствующее распоряжение, за подписью председателя правительства РФ Михаила Мишустина, опубликовано на официальном портале правовой информации.
 
Хакасский заказник «Позарым» будет носить имя экс-главы республики Виктора Зимина 1
 
Напомним, что Зимин возглавил Хакасию в январе 2009 года. Заказник же, распоряжением президента РФ Владимира Путина, был создан в декабре 2011-го. Его основной задачей является сохранение популяции сибирского горного козла, лесного подвида северного оленя, кабарги, снежного барса и манула, которые занесены в Красные книги России и Хакасии. Зимин же стал председателем его попечительского совета.
 
О присвоении «Позарыму» имени Зимина, скончавшегося в ноябре 2020 года (вероятно, от ковида) перед Минприроды РФ (в ведении которого и находится заказник), ходатайствовали представители Русского географического общества. Также идея была поддержана на общественных слушаниях.
 
Читайте также:
«Новый город» Шойгу возведут на юге Красноярского края

Первый, построенный с нуля сибирский город, из «трех-пяти», о которых недавно говорил Сергей Шойгу, министр обороны РФ, с большой вероятностью возведут на границе двух регионов.

«Ергаки» закрыли для туристов. Пока частично

Поводом для запрета посещений стали нападения медведей, произошедшие летом этого года. Будут ли применяться какие-либо санкции к нарушителям запрета, не известно.

«На Белё по справке» — Курорты Хакасии закрыли для непривитых от ковида

Отрицательный ПЦР-тест тоже подойдет. Новшество вводится с сегодняшнего дня. Исключение решили сделать только для переболевших COVID-19 не более чем полгода назад

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Пионерлагерь «Салют» продается за 41 млн рублейПионерлагерь «Салют» продается за 41 млн рублей
  • Красноярский край ожидают первые заморозкиКрасноярский край ожидают первые заморозки
  • Таблетка «Вечная молодость» появится через 50 летТаблетка «Вечная молодость» появится через 50 лет
  • В Красноярске появился переулок Андрея ПоздееваВ Красноярске появился переулок Андрея Поздеева
  • Ограблен курьер с японской едой в КрасноярскеОграблен курьер с японской едой в Красноярске
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.