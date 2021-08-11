«Ергаки» закрыли для туристов. Пока частично
Поводом для запрета посещений стали нападения медведей, произошедшие летом этого года. Будут ли применяться какие-либо санкции к нарушителям запрета, не известно.
Администрация Каратузского района закрыла для посещений часть природного парка «Ергаки», которая находится в его (района) границах. Об этом сообщили в Министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.
Ограничения ввели до 1 ноября 2021 года. Это связано с возможными выходами медведей к людям», — говорят в ведомстве.
Недавно аналогичный запрет был введен в Ермаковском районе. В итоге сейчас туристам доступны только следующие маршруты:
- озеро Светлое — пик Птица;
- урочище Тушканчик — водопад Мраморный;
- визит-центр — Висячий камень — озеро Художников — озеро Светлое;
- экотропа на озеро Светлое;
- экотропа Каменный город.
В «Ергаках» в усиленном режиме продолжают работать группы охотинспекторов Минэкологии и самого природного парка, которые патрулируют основные туристические маршруты.
Предусмотрены ли для нарушителей запрета какие-либо санкции, пока выяснить не удалось.
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