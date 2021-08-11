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«Ергаки» закрыли для туристов. Пока частично

«Ергаки» закрыли для туристов. Пока частично
Автор фото: Максим Кирилин. Иллюстрация: facebook.com/kirilinmv

Поводом для запрета посещений стали нападения медведей, произошедшие летом этого года. Будут ли применяться какие-либо санкции к нарушителям запрета, не известно.

#НОВОСТИ
Администрация Каратузского района закрыла для посещений часть природного парка «Ергаки», которая находится в его (района) границах. Об этом сообщили в Министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.
Ограничения ввели до 1 ноября 2021 года. Это связано с возможными выходами медведей к людям», — говорят в ведомстве.
Недавно аналогичный запрет был введен в Ермаковском районе. В итоге сейчас туристам доступны только следующие маршруты:
  • озеро Светлое — пик Птица;
  • урочище Тушканчик — водопад Мраморный;
  • визит-центр — Висячий камень — озеро Художников — озеро Светлое;
  • экотропа на озеро Светлое;
  • экотропа Каменный город.
В «Ергаках» в усиленном режиме продолжают работать группы охотинспекторов Минэкологии и самого природного парка, которые патрулируют основные туристические маршруты.
 
Предусмотрены ли для нарушителей запрета какие-либо санкции, пока выяснить не удалось.
 
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В связи с тем, что на территории парка наблюдается миграция медведей, дирекция рекомендует всем палаточным лагерям прекратить деятельность. В том числе коммерческим.

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Отрицательный ПЦР-тест тоже подойдет. Новшество вводится с сегодняшнего дня. Исключение решили сделать только для переболевших COVID-19 не более чем полгода назад.

 

Автор: Евгений Волошинский
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