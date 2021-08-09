«Прекратить деятельность»: дирекция парка «Ергаки» вновь обратилась к туристам
В связи с тем, что на территории парка наблюдается миграция медведей, дирекция рекомендует всем палаточным лагерям прекратить деятельность. В том числе коммерческим.
Туристов также просят не вставать лагерем на ночевки.
«На территории сложились неблагоприятные условия для ведения туристической деятельности. Мы наблюдаем массовую миграцию медведя по территории парка в следствии низкой кормовой базы и давления проходящего медведя с границ парка. Сохраняется повышенная опасность нападения», — рассказали в дирекции парка.
Кроме того, в парке рекомендовали отменить многодневные туры и осуществлять только радиальные однодневные выходы на экотропе: озеро Радужное — Висячий камень — озеро Каровое — перевал Художников, не далее.
Напомним, в «Ергаках» этим летом медведи уже дважды нападали на туристов. Один раз погиб 16-летний подросток, второй раз жертвой зверя оказался турист из Москвы.
Министерство эколоиги направило в «Ергаки» дополнительную группу охотинспекторов, отдаленные районы парка закрыли для туристов.
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