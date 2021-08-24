Владимир Путин рассмотрел идею Шойгу о строительство городов в Сибири. Решение приняли
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президенту импонирует идея Сергея Шойгу. Владимир Путин заявил, что она амбициозная и крупная.
Ее нужно очень тщательно и скрупулезно обговаривать и готовить. Этот процесс и начнется",— уточнил Дмитрий Песков.
Он также отметил, что правительство ведет последовательную работу по восстановлению моногородов в регионах Сибири.
По его словам, развитие сибирских городов, которые пришел в упадок — это постоянный процесс.
Идею о том, чтобы построить в Сибири новые города, Сергей Шойгу высказал на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН в начале августа.
По его словам, нужно построить 3-5 крупных научно-промышленных, экономических центров — городов с населением 300–500 тысяч.
Кроме того, он предложил перенести столицу России в Сибирь.
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