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Владимир Путин рассмотрел идею Шойгу о строительство городов в Сибири. Решение приняли

Владимир Путин рассмотрел идею Шойгу о строительство городов в Сибири. Решение приняли
Иллюстрация: Яндекс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президенту импонирует идея Сергея Шойгу. Владимир Путин заявил, что она амбициозная и крупная.

#НОВОСТИ

Ее нужно очень тщательно и скрупулезно обговаривать и готовить. Этот процесс и начнется",— уточнил Дмитрий Песков.

Он также отметил, что правительство ведет последовательную работу по восстановлению моногородов в регионах Сибири.

По его словам, развитие сибирских городов, которые пришел в упадок — это постоянный процесс.

Идею о том, чтобы построить в Сибири новые города, Сергей Шойгу высказал на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН в начале августа.

По его словам, нужно построить 3-5 крупных научно-промышленных, экономических центров — городов с населением 300–500 тысяч.

Кроме того, он предложил перенести столицу России в Сибирь.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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