Сергей Шойгу назвал места для строительства новых городов в Красноярском крае

В интервью РБК он рассказал, что строительство новых городов в России обусловлено прокладкой «Кедрового тракта» - транспортного коридора между Европой и Азией.

«Кедровый тракт» должен стать безопасным и современным путем перевалки грузов через территорию России, и на всем протяжении он должен быть оснащен современными производственно-логистическими центрами. Они будут заниматься глубокой переработкой сырья и поставлять продукцию как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Сергей Шойгу отметил, что в России критически мало производств, выпускающих продукцию высоких переделов, в частности, предприятий деревообработки. И в результате наша страна поставляет на экспорт необработанную древесину, а затем вынуждена закупать готовую продукцию за гораздо большие деньги. Примерно так же обстоят дела и с производством аккумуляторов, сообщил министр обороны: в Сибири есть весь спектр редкоземельных металлов, но нет предприятий, которые могли бы выпускать этот продукт.

По мнению Шойгу, промышленный центр с потенциалом «Медь и электротехника» может быть создан между Братском и Красноярском. Здесь имеет смысл заняться глубокой переработкой меди и редкоземельных металлов. В этом же районе, отмечает министр, может быть построена и «Алюминиевая долина» - кластер по переработке алюминия. В районе Канска логично создать углехимическое производство пластиков из неликвидного сырья, вокруг Лесосибирска может быть построен кластер «Лес и строительные материалы». Масштабная и высокодоходная добыча коксующегося угля с более высоким переделом может появиться в Южной Сибири. Министр не уточнил, где, но, очевидно, речь идет о юге Красноярского края и Хакасии.

Политик призвал не бояться таких планов.

Новые города должны появляться синхронно с созданием в Сибири новых научно-промышленных центров. И бояться этого не нужно. Если бы этого боялись в прошлом, то не было бы ни Набережных Челнов с КамАЗом, ни Тольятти с «Жигулями», ни Дивногорска, Братска, Волжского, Зеленограда, Магнитогорска, Ангарска…» - отметил Шойгу.

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