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Красноярск хочет стать «Новой Москвой»

Красноярск хочет стать «Новой Москвой»
Иллюстрация: trans.ru

Жители сибирских центров больше остальных хотят переноса столицы страны в их регион — лидируют красноярцы, омичи и новосибирцы — опрос SuperJob.

#НОВОСТИ

Первое место за омичами -- 49%.

За Красноярск проголосовали 43% местных жителей.

Новосибирцы ответили положительно только в 42% случаев.

Когда новая «Новая Москва» появится на Енисее, Иртыше или на Оби — пока остается интригой.

Возможно — это будет абсолютно новый город, построенный в Минусинской котловине — о проекте которого недавно заявил Шойгу.

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Автор: Петр Савельев
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