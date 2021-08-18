Красноярск хочет стать «Новой Москвой»

Жители сибирских центров больше остальных хотят переноса столицы страны в их регион — лидируют красноярцы, омичи и новосибирцы — опрос SuperJob.

Первое место за омичами -- 49%.

За Красноярск проголосовали 43% местных жителей.

Новосибирцы ответили положительно только в 42% случаев.

Когда новая «Новая Москва» появится на Енисее, Иртыше или на Оби — пока остается интригой.

Возможно — это будет абсолютно новый город, построенный в Минусинской котловине — о проекте которого недавно заявил Шойгу.

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