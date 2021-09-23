В Красноярске начали принимать заявки на установку контейнеров под стеклотару во дворах
Только на левобережье их планируют установить более 400. На выбор конкретного места могут повлиять сами горожане, подав соответствующую заявку в жилконтору.
Жители могут подать заявку в свою управляющую компанию, а оттуда она поступает к нам. Совместно определяется место под установку сетки, передается заявка подрядчику, а затем в порядке очередности идет расстановка контейнеров», — рассказали в компании.
Закупленные на эти деньги контейнеры должны быть использованы для раздельного сбора отходов. Установят их в семи городах края. Вот только сроки пока неизвестны.
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