В Красноярске начали принимать заявки на установку контейнеров под стеклотару во дворах

Только на левобережье их планируют установить более 400. На выбор конкретного места могут повлиять сами горожане, подав соответствующую заявку в жилконтору.

Красноярцы могут определить места установки контейнеров для сбора стекла. Об этом рассказали в Красноярской рециклинговой компании, которая является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на левобережье города.

Жители могут подать заявку в свою управляющую компанию, а оттуда она поступает к нам. Совместно определяется место под установку сетки, передается заявка подрядчику, а затем в порядке очередности идет расстановка контейнеров», — рассказали в компании.

Предприятие уже установило около 230 контейнеров под стеклотару. В планах еще, как минимум, 200.

По информации компании «КрасВтор», которая занимается сбором стеклянных отходов, за восемь месяцев 2021 года в переработку отправлено 180 тонн стеклотары, сданной населением.

Актуальную информацию о расположении контейнеров под различные виды мусора можно узнать в мобильном приложении Cleanpath.

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