Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.09
72,88
85,48
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске начали принимать заявки на установку контейнеров под стеклотару во дворах

В Красноярске начали принимать заявки на установку контейнеров под стеклотару во дворах
Иллюстрация: ecohuman.ru

Только на левобережье их планируют установить более 400. На выбор конкретного места могут повлиять сами горожане, подав соответствующую заявку в жилконтору.

#НОВОСТИ
Красноярцы могут определить места установки контейнеров для сбора стекла. Об этом рассказали в Красноярской рециклинговой компании, которая является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на левобережье города.
Жители могут подать заявку в свою управляющую компанию, а оттуда она поступает к нам. Совместно определяется место под установку сетки, передается заявка подрядчику, а затем в порядке очередности идет расстановка контейнеров», — рассказали в компании.
Предприятие уже установило около 230 контейнеров под стеклотару. В планах еще, как минимум, 200.
 
По информации компании «КрасВтор», которая занимается сбором стеклянных отходов, за восемь месяцев 2021 года в переработку отправлено 180 тонн стеклотары, сданной населением.
 
Актуальную информацию о расположении контейнеров под различные виды мусора можно узнать в мобильном приложении Cleanpath.
 
Читайте также:
Покупку мусорных контейнеров для Красноярского края оплатит федеральный бюджет

Закупленные на эти деньги контейнеры должны быть использованы для раздельного сбора отходов. Установят их в семи городах края. Вот только сроки пока неизвестны.

Министр природы России: в Красноярском крае некуда складывать мусор

Глава природоохранного ведомства РФ Александр Козлов в интервью «Российской газете» рассказал о мерах правительства страны по снижению количества бытовых отходов.

Назначен новый замминистра экологии Красноярского края

Александр Ногин получил портфель замминистра экологии и рационального природопользования Красноярского края, — назначение утвердил Юрий Лапшин, первый вице-губернатор — премьер края.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярский «Сибирский городок» выставили на продажу. А с ним и ТЦ «Июнь»Красноярский «Сибирский городок» выставили на продажу. А с ним и ТЦ «Июнь»
  • «Аэрофлот» свернет прямые рейсы на юга из Красноярска«Аэрофлот» свернет прямые рейсы на юга из Красноярска
  • У Красноярского края появится новый министр экономики. Но это не точноУ Красноярского края появится новый министр экономики. Но это не точно
  • На Взлетке появится новый сквер площадью 12 000 квадратных метровНа Взлетке появится новый сквер площадью 12 000 квадратных метров
  • Красноярцы переживают за таинственный дирижабль во время выборовКрасноярцы переживают за таинственный дирижабль во время выборов
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.