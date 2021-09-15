Покупку мусорных контейнеров для Красноярского края оплатит федеральный бюджет
Закупленные на эти деньги контейнеры должны быть использованы для раздельного сбора отходов. Установят их в семи городах края. Вот только сроки пока неизвестны.
Глава природоохранного ведомства РФ Александр Козлов в интервью «Российской газете» рассказал о мерах правительства страны по снижению количества бытовых отходов.
Красноярск очистили от мусора через игру
В Красноярске прошла экологическая игра «Зеленый десант». 23 команды убирали зеленую зону на берегу реки за школой № 158. Всего насобирали 3 тонны мусора.
Волонтеры «Норникеля» очистят Арктику от мусора
Участники корпоративной программы «Норникеля» «Комбинат добра» присоединились к общероссийскому проекту «Чистая Арктика». Как участие «Норникеля» в программе сделает регионы Крайнего Севера чище?