Покупку мусорных контейнеров для Красноярского края оплатит федеральный бюджет

Закупленные на эти деньги контейнеры должны быть использованы для раздельного сбора отходов. Установят их в семи городах края. Вот только сроки пока неизвестны.

Федеральный бюджет выдаст Красноярскому краю субсидию на покупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом рассказали в региональном Министерстве экологии и рационального природопользования.

Подобную субсидию получат еще 45 регионов страны. Между ними распределят 1 млрд рублей. Сколько из этой суммы получит край, по данным Минэкологии, пока неизвестно.

Также неясно, сколько контейнеров будет закуплено, но установят их в Красноярске, Сосновоборске, Дивногорске, Назарово, Енисейске, Лесосибирске и Зеленогорске. Сроки пока тоже не называются.

На сегодня в крае реализуется пилотный проект по раздельному сбору мусора. В нем участвуют три города — Красноярск, Дивногорск и Сосновоборск. По информации профильного министерства, в краевом центре на правом берегу уже установлено 350 контейнеров для сбора вторсырья, а на левом — порядка 900. В городах-спутниках пока продолжается обустройство площадок под такие контейнеры. Установить их обещают до конца 2021 года.

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