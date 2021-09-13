Красноярск очистили от мусора через игру

В Красноярске прошла экологическая игра «Зеленый десант». 23 команды убирали зеленую зону на берегу реки за школой № 158. Всего насобирали 3 тонны мусора.

Как отметил глава города Сергей Еремин, участники команды пришли на мероприятие «по зову души» и без принуждения.

«Здорово, когда борьба за порядок превращается в азартный квест! Спасибо, дорогие мои, что эту солнечную субботу мы вместе посвятили доброму делу!» — написал в Инстаграме градоначальник.

Кроме того, во время экологической игры выбрали дату и для общегородского субботника. Он пройдет 25 сентября.

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