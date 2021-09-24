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Зарплатные долги в Красноярском крае дошли до минимума за почти четыре года

Зарплатные долги в Красноярском крае дошли до минимума за почти четыре года
Иллюстрация: cryptofeed.ru

В феврале-марте 2020-го просрочка по зарплате в регионе побила все местные рекорды. После этого она в основном снижалась и пришла к наименьшему показателю с января 2018 года.

#НОВОСТИ
На 1 сентября 2021 года предприятия Красноярского края должны свои работникам 45,5 млн рублей, что на 1,7% меньше, чем было месяц назад, и на 50,4% — чем годом ранее. Такие данные приводит Красноярскстат.
Из общей суммы долга 3,7 млн рублей (8,2%) приходилось на задолженность, образовавшуюся в 2020 году, 41,5 млн рублей (91,2%) — в 2019-м и ранее», — рассказали статистики.
Антилидером по объему просрочки остаются строители 14,5 млн рублей. На втором месте — пищевые производства с 12,4 млн. Однако и в той, и в другой отраслях сумма долга за месяц снизилась на 3,3% и 1,5% соответственно. Да и в целом по краю ни один из секторов экономики не нарастил зарплатных долгов.
 
Добавим, что на сегодня задолженность по зарплате в Красноярском крае самая низкая с января 2018 года. Тогда она была на уровне 62 млн рублей. Наибольшей же за это время она была в феврале 2020-го — 124,7 млн. Да и в марте оптимизма она не внушала — 112 млн рублей.
 
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Цены практически на все товары и услуги в регионе все же продолжали расти, но куда меньшими темпами, чем могло бы быть. А где-то они даже снизились, пусть и не на много.

Промпроизводство в Красноярском крае пока не вышло на прошлогодний уровень

Восходящий тренд сформировался в конце весны прошлого года, но вернутся к прежним показателям, после критического падения в апреле, пока не получается.

Кто в Красноярском крае стал зарабатывать больше, чем топ-менеджеры?

Самые высокие зарплаты в нашем крае предлагали специалистам из сферы «добыча сырья». В среднем — 68,2 тыс. руб. А также строителям. Им работодатели готовы были платить почти 60 тыс. руб.

Автор: Петр Савельев
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