Зарплатные долги в Красноярском крае дошли до минимума за почти четыре года
В феврале-марте 2020-го просрочка по зарплате в регионе побила все местные рекорды. После этого она в основном снижалась и пришла к наименьшему показателю с января 2018 года.
Из общей суммы долга 3,7 млн рублей (8,2%) приходилось на задолженность, образовавшуюся в 2020 году, 41,5 млн рублей (91,2%) — в 2019-м и ранее», — рассказали статистики.
Цены практически на все товары и услуги в регионе все же продолжали расти, но куда меньшими темпами, чем могло бы быть. А где-то они даже снизились, пусть и не на много.
Промпроизводство в Красноярском крае пока не вышло на прошлогодний уровень
Восходящий тренд сформировался в конце весны прошлого года, но вернутся к прежним показателям, после критического падения в апреле, пока не получается.
Кто в Красноярском крае стал зарабатывать больше, чем топ-менеджеры?
Самые высокие зарплаты в нашем крае предлагали специалистам из сферы «добыча сырья». В среднем — 68,2 тыс. руб. А также строителям. Им работодатели готовы были платить почти 60 тыс. руб.