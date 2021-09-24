Зарплатные долги в Красноярском крае дошли до минимума за почти четыре года

В феврале-марте 2020-го просрочка по зарплате в регионе побила все местные рекорды. После этого она в основном снижалась и пришла к наименьшему показателю с января 2018 года.

На 1 сентября 2021 года предприятия Красноярского края должны свои работникам 45,5 млн рублей, что на 1,7% меньше, чем было месяц назад, и на 50,4% — чем годом ранее. Такие данные приводит Красноярскстат.

Из общей суммы долга 3,7 млн рублей (8,2%) приходилось на задолженность, образовавшуюся в 2020 году, 41,5 млн рублей (91,2%) — в 2019-м и ранее», — рассказали статистики.

Антилидером по объему просрочки остаются строители 14,5 млн рублей. На втором месте — пищевые производства с 12,4 млн. Однако и в той, и в другой отраслях сумма долга за месяц снизилась на 3,3% и 1,5% соответственно. Да и в целом по краю ни один из секторов экономики не нарастил зарплатных долгов.

Добавим, что на сегодня задолженность по зарплате в Красноярском крае самая низкая с января 2018 года. Тогда она была на уровне 62 млн рублей. Наибольшей же за это время она была в феврале 2020-го — 124,7 млн. Да и в марте оптимизма она не внушала — 112 млн рублей.

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