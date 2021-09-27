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Красноярский край вошел в число лидеров по реализации нацпроектов

Красноярский край вошел в число лидеров по реализации нацпроектов
Иллюстрация: krskstate.ru

За первую половину 2021 года властям региона удалось привлечь из федерального бюджета более 15 млрд рублей на 13 национальных проектов. Таким образом край вошел в пятерку лидеров.

#НОВОСТИ

В пятерку лучших, согласно данным государственной системы мониторинга «Управление» вошли Республика Бурятия, Оренбургская, Сахалинская и Волгоградская области, сообщает пресс-служба администрации края.

Уточняется, что с начала года в крае созданы четыре виртуальных концертных зала по нацпроекту «Культура» в Красноярске, Енисейске, Лесосибирске и в Курагинском районе.

По нацпроекту «Здравоохранение» завершен процесс создания сети инвазивных сердечно-сосудистых центров. На сегодняшний день в каждой группе районов есть свой центр - в Красноярске, Канске, Ачинске, Норильске, Шарыпово, Лесосибирске и Минусинске.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроено 97 дворовых территорий и 36 общественных пространств. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» начато строительство двух автодорог, примыкающих к Высокогорскому мосту, а также реконструирована дорога Епишино – Северо-Енисейский.

Благодаря Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Красноярск.

Отметим, что всего в России на данные момент работают 14 нацпроектов, действующих до 31 декабря 2024 года. Красноярский край не участвует только в одном – «Туризм и индустрия гостеприимства». Это новое направление работы, правительство России анонсировало его весной 2021 года. Предполагается, что благодаря этой программе внутренний турпоток к 2030 году вырастет с 65 до 140 млн поездок в год. Емкость программы может составить 529 млрд рублей из федерального бюджета, еще 72 млрд рублей должны будут вложить регионы.

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01.04.2021
Новости ДК
Красноярск

 

 

Автор: Петр Савельев
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