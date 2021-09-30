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Красноярцев просят не оплачивать услуги ЖКХ через «КАССервис». Иначе станете должником

Красноярцев просят не оплачивать услуги ЖКХ через «КАССервис». Иначе станете должником
Иллюстрация: Яндекс

Энергетики просят жителей Красноярского края не платить за ЖКХ через терминалы "КАССервис — договор с компанией ООО «ПС «КАССервис» Красноярскэнергосбыт расторг 24 сентября 2021.

#НОВОСТИ
Однако организация продолжала собирать платежи. В результате энергетики два месяца не получали денежные средства, внесенные красноярцами через терминалы «КАССервис». Сумма задолженности приблизилась к 1,5 млн рублей.
 
Договор расторгли 24 сентября. Однако недобросовестная организация продолжила собирать платежи.
 
Жители, оплатившие после 24 сентября, стали должниками поневоле: с этой даты КАССервис был лишен права на прием платежей по счетам Красноярскэнергосбыта, но продолжал незаконно собирать деньги с жителей. На счет ПАО «Красноярскэнергосбыт» платежи не поступили. Пока таких клиентов немного, 90 человек, но уже завтра жители начнут получать квитанции за сентябрь, и проблема может стать массовой, — прокомментировал проблему исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.
 
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Автор: Юлия Тарабан
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