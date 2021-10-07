Красноярского гида признали одним из лучших в России

В Ростуризме подвели итоги конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма». Сибиряки стали призерами в трех номинациях. Одна из них — за Красноярском.

Заведующая отделом проектной и образовательно-просветительской деятельности красноярского «Музея-усадьбы В.И. Сурикова» Екатерина Дмитрейко заняла второе место среди экскурсоводов в общероссийском конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма», который проводит Федеральное агентство по туризму.

Среди победителей также Дарья Ершова из Барнаула (первое место в номинации «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы») и Ольга Ватолина из Кемерово (первое место в номинации «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)»).

Других представителей туриндустрии Сибирского федерального округа среди призеров не было.

Победителей ждут денежные призы: 100 рублей за первое место, 80 тысяч — за второе и 60 тысяч — за третье.

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