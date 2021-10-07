Красноярского гида признали одним из лучших в России
В Ростуризме подвели итоги конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма». Сибиряки стали призерами в трех номинациях. Одна из них — за Красноярском.
Лучшим заведением Сибири, по версии национальной ресторанной премии WHERETOEAT, также стал ресторан из Красноярска. Его шеф-повар и сомелье тоже заняли первые строчки в рейтинге.
В Красноярске начали строить самую длинную в России лестницу - до Торгашинского хребта
К строительству лестницы от улицы Базайской до вершины Торгашинского хребта уже приступили. Лестница будет с подсветкой и видовыми пролетами. Протяжённость составит 1100 метров.
Forbes рассказал, зачем туристам надо в Красноярский край
Издание заметило, что Красноярск в последнее время становится новым туристическим центром и незаслуженно остается в тени негласной столицы Сибири — Новосибирска.