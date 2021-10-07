Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 08.10
72,28
83,60
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Улицу Маерчака ждет комплексное благоустройство

Улицу Маерчака ждет комплексное благоустройство
Иллюстрация: Инстаграм Сергея Еремина

В 2022 году здесь пройдет капитальный ремонт с модернизацией ливневки, освещения и расширение дороги до четырех полос. Об этом в своем инстаграме рассказал мэр Красноярска Сергей Еремин.

#НОВОСТИ

Мэр отметил, что в результате улица должна стать не просто транзитной для транспорта, а удобной для пешеходов, жителей, для тех, кто здесь работает и учится.

Осенью 2021 года администрация города Красноярска приступила к ремонту небольшого участка по улице Маерчака. В следующем году эту улицу ждет масштабный капитальный ремонт, одной из целей которого является увеличение пропускной способности этой достаточно загруженной магистрали.

 

В целях освобождения улицы от припаркованных автомобилей ГСК АРБАН совместно с администрацией города реализуется проект строительства многоуровневой парковки на 807 машиномест, возле бизнес-центра «Баланс» на ул. Маерчака. По результатам выездного совещания с участием мэра города для исключения будущей напряженности в дорожной обстановке принято решение об устройстве буферной зоны для выезжающих посетителей парковки. Администрацией выдано соответствующее разрешение на проведение работ, а застройщик принял на себя обязательство произвести своими силами работы по благоустройству территории и устройству буферной зоны для выезда на перекресток.

Улицу Маерчака ждет комплексное благоустройство 1

 
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Уголовное дело Ирины Тюриной довели до судаУголовное дело Ирины Тюриной довели до суда
  • Пять красноярских ресторанов вошли в десятку лучших в СибириПять красноярских ресторанов вошли в десятку лучших в Сибири
  • «Аэрофлот» запускает прямые рейсы в Ереван«Аэрофлот» запускает прямые рейсы в Ереван
  • Многоэтажный паркинг на улице Маерчака построит ГСК «Арбан»Многоэтажный паркинг на улице Маерчака построит ГСК «Арбан»
  • В Красноярске квартиры в новостройках подорожали за год почти на 30%В Красноярске квартиры в новостройках подорожали за год почти на 30%
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.