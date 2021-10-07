Улицу Маерчака ждет комплексное благоустройство

В 2022 году здесь пройдет капитальный ремонт с модернизацией ливневки, освещения и расширение дороги до четырех полос. Об этом в своем инстаграме рассказал мэр Красноярска Сергей Еремин.

Мэр отметил, что в результате улица должна стать не просто транзитной для транспорта, а удобной для пешеходов, жителей, для тех, кто здесь работает и учится.

Осенью 2021 года администрация города Красноярска приступила к ремонту небольшого участка по улице Маерчака. В следующем году эту улицу ждет масштабный капитальный ремонт, одной из целей которого является увеличение пропускной способности этой достаточно загруженной магистрали.

В целях освобождения улицы от припаркованных автомобилей ГСК АРБАН совместно с администрацией города реализуется проект строительства многоуровневой парковки на 807 машиномест, возле бизнес-центра «Баланс» на ул. Маерчака. По результатам выездного совещания с участием мэра города для исключения будущей напряженности в дорожной обстановке принято решение об устройстве буферной зоны для выезжающих посетителей парковки. Администрацией выдано соответствующее разрешение на проведение работ, а застройщик принял на себя обязательство произвести своими силами работы по благоустройству территории и устройству буферной зоны для выезда на перекресток.