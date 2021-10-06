Многоэтажный паркинг на улице Маерчака построит ГСК «Арбан»
На улице Маерчака появится 7-8-этажный наземный паркинг на 807 мест, строительство планируют завершить к ноябрю 2021 года. Паркинг возводится напротив БЦ «Баланс» полностью на средства застройщика.
Он призван решить проблему нехватки парковочных мест рядом с крупнейшим бизнес-центром города. Большая часть машиномест будет отведена под нужды крупных корпораций «Полюс» и «Русал», офисы которых расположены в «Балансе», и еще порядка 150-200 машиномест предназначены для посетителей бизнес-центра.
Общая площадь здания – 24 790 кв.м. Оно возводится по смешанной технологии строительства: две рампы для подъема и спуска машин из монолитного железобетона, основная часть - сборный железобетон. Застройщик планирует построить парковку за 100 дней.
Несмотря на трёхуровневый подземный паркинг под зданием самого бизнес-центра и гостевой наземный паркинг рядом, нехватка парковочных мест ощущается достаточно сильно. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», сегодня каждый третий красноярец владеет легковым автомобилем, - комментирует Ирина Одинец, директор по продажам и маркетингу ГСК «Арбан». – Мы уверены, новый многоуровневый наземный паркинг избавит сотрудников и гостей БЦ «Баланс» от необходимости ежедневно искать место для парковки, а БЦ «Баланс» в очередной раз подтвердит свое звание лучшего регионального бизнес-центра класса «А».
Отметим, что после введения в эксплуатацию многоуровневого паркинга на Маерчака, обеспеченность парковками в БЦ «Баланс» составит более 1000 машиномест. Это самая высокая обеспеченность парковочными местами среди всех бизнес-центров в Красноярске.
Паркинг в цифрах:
5 258 м2 – площадь участка застройки
3 422 м2 – площадь застроек
24 790 м2 – общая площадь здания
7-8 этажей
807 машиномест
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