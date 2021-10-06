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Многоэтажный паркинг на улице Маерчака построит ГСК «Арбан»

Многоэтажный паркинг на улице Маерчака построит ГСК «Арбан»
Иллюстрация: ГСК «Арбан»

На улице Маерчака появится 7-8-этажный наземный паркинг на 807 мест, строительство планируют завершить к ноябрю 2021 года. Паркинг возводится напротив БЦ «Баланс» полностью на средства застройщика.

#НОВОСТИ

Он призван решить проблему нехватки парковочных мест рядом с крупнейшим бизнес-центром города. Большая часть машиномест будет отведена под нужды крупных корпораций «Полюс» и «Русал», офисы которых расположены в «Балансе», и еще порядка 150-200 машиномест предназначены для посетителей бизнес-центра.

Общая площадь здания – 24 790 кв.м. Оно возводится по смешанной технологии строительства: две рампы для подъема и спуска машин из монолитного железобетона, основная часть - сборный железобетон. Застройщик планирует построить парковку за 100 дней.

Несмотря на трёхуровневый подземный паркинг под зданием самого бизнес-центра и гостевой наземный паркинг рядом, нехватка парковочных мест ощущается достаточно сильно. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», сегодня каждый третий красноярец владеет легковым автомобилем, - комментирует Ирина Одинец, директор по продажам и маркетингу ГСК «Арбан». – Мы уверены, новый многоуровневый наземный паркинг избавит сотрудников и гостей БЦ «Баланс» от необходимости ежедневно искать место для парковки, а БЦ «Баланс» в очередной раз подтвердит свое звание лучшего регионального бизнес-центра класса «А».

Отметим, что после введения в эксплуатацию многоуровневого паркинга на Маерчака, обеспеченность парковками в БЦ «Баланс» составит более 1000 машиномест. Это самая высокая обеспеченность парковочными местами среди всех бизнес-центров в Красноярске.

Многоэтажный паркинг на улице Маерчака построит ГСК «Арбан» 1

 

 

Паркинг в цифрах:

5 258 м2 – площадь участка застройки

3 422 м2 – площадь застроек

24 790 м2 – общая площадь здания

7-8 этажей

807 машиномест

 

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Автор: Александр Вознесенский
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