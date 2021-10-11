Первый аукцион на монтаж новогодних ёлок объявлен в Красноярске
В администрации города сообщают, что это только первая часть конструкций, которые необходимо установить к Новому году.
Елки за счет городского бюджета будут установлены в 14 общественных пространствах, контролировать ход работ будет департамент горхозяйства, МАУ «Красгорпарк» и «Татышев-парк».
В объявленном аукционе речь идет о:
- 15 метровой конструкции на обновленной площади в Свердловском районе,
- елке в парке Гагарина в Железнодорожном районе, в сквере «Серебряный»,
- 16 метровой ели в Центральном районе, в сквере Чернышевского,
- 17 метровой конструкции в Кировском районе на ул. Ак. Павлова, 21, в сквере «Каменный цветок»,
- Елке на ул. Щорса высотой 12,5 метров,
- Ель рядом с ДК имени 1 мая.
Согласно аукционной документации, объекты должны быть готовы «под ключ» к 18 декабря. Подрядчики будут обслуживать ледовые городки до 15 февраля, а до 28 февраля должны демонтировать новогоднюю иллюминацию и елки.
Начальная стоимость всех работ составляет 13,610 млн рублей.
В Красноярске уже собрано и украшено еще одно новогоднее дерево – на площади Мира. Его смонтировали для съемок очередной серии новогоднего фильма «Елки» и после решили не убирать. Так что новогоднее настроение горожанам в этом году создается заранее, а чтобы дерево выглядело нарядно и в вечернее время, принято решение включать на этой елке гирлянды», - рассказывают в мэрии.
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