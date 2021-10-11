Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 12.10
71,63
82,92
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Первый аукцион на монтаж новогодних ёлок объявлен в Красноярске

Первый аукцион на монтаж новогодних ёлок объявлен в Красноярске
Иллюстрация: admkrsk.ru

В администрации города сообщают, что это только первая часть конструкций, которые необходимо установить к Новому году.

#НОВОСТИ

Елки за счет городского бюджета будут установлены в 14 общественных пространствах, контролировать ход работ будет департамент горхозяйства, МАУ «Красгорпарк» и «Татышев-парк».

В объявленном аукционе речь идет о:

  • 15 метровой конструкции на обновленной площади в Свердловском районе,
  • елке в парке Гагарина в Железнодорожном районе, в сквере «Серебряный»,
  • 16 метровой ели в Центральном районе, в сквере Чернышевского,
  • 17 метровой конструкции в Кировском районе на ул. Ак. Павлова, 21, в сквере «Каменный цветок»,
  • Елке на ул. Щорса высотой 12,5 метров,
  • Ель рядом с ДК имени 1 мая.

Согласно аукционной документации, объекты должны быть готовы «под ключ» к 18 декабря. Подрядчики будут обслуживать ледовые городки до 15 февраля, а до 28 февраля должны демонтировать новогоднюю иллюминацию и елки.

Начальная стоимость всех работ составляет 13,610 млн рублей.

В Красноярске уже собрано и украшено еще одно новогоднее дерево – на площади Мира. Его смонтировали для съемок очередной серии новогоднего фильма «Елки» и после решили не убирать. Так что новогоднее настроение горожанам в этом году создается заранее, а чтобы дерево выглядело нарядно и в вечернее время, принято решение включать на этой елке гирлянды», - рассказывают в мэрии.

По теме

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Канатная дорога на Сопку открылась в КрасноярскеКанатная дорога на Сопку открылась в Красноярске
  • Эксперты прогнозируют снижение цен стройматериалов на 30% в КрасноярскеЭксперты прогнозируют снижение цен стройматериалов на 30% в Красноярске
  • Склад с горючим горит под КрасноярскомСклад с горючим горит под Красноярском
  • Красноярск на неделе ожидают ночные заморозкиКрасноярск на неделе ожидают ночные заморозки
  • Самолет L-410 потерпел крушение в Татарстане. Семь человек выжилиСамолет L-410 потерпел крушение в Татарстане. Семь человек выжили
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.