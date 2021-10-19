Красноярские чиновники пытались скрыть сведения о доходах

Прокуратура привлекла к дисциплинарной ответственности 12 сотрудников администрации Советского района Красноярска. Они указали недостоверные сведения о своей заработной плате и имуществе.

Муниципальные служащие, а также руководители учреждений образования в справках о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера скрыли информацию о наличии транспортных средств.

Кроме того, некоторые сотрудники администрации не представили сведения об иных доходах, кроме заработной платы, или занизили их.

Прокуратура внесла в муниципалитет представление, сейчас приняты меры по устранению нарушений, а также по недопущению их в дальнейшем.

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