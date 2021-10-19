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В Красноярском крае построят дома для детей-сирот и бюджетников

В Красноярском крае построят дома для детей-сирот и бюджетников
Иллюстрация: Яндекс

Одиннадцать многоквартирных домов построят в нескольких районах Красноярского края. На разработку проектно-сметной документации направят 108,7 млн рублей.

#НОВОСТИ

Квартиры в этих домах получат работники бюджетной сферы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Дома появятся в Емельяновском, Курагинском, Шушенском, Нижнеингашском, Большемуртинском, Ермаковском, Балахтинском районах, в Ужуре, Ачинске и Канске. 197 квартир из 348 будут переданы детям-сиротам.

Эти дома будут построены за счёт средств краевого бюджета и переданы муниципальным образованиям для граждан», — отметила первый заместитель министра строительства Татьяна Василовская.

Отметим, согласно краевому закон дети-сироты могут приобретать готовые квартиры, однако участились случаи, когда власти предоставляют им аварийное или старое жилье.

Кроме того, в этой сфере нередко орудуют мошенники. Так, в мае 2021 году следователи главное управление Следственного комитета про Красноярскому краю и Республике Хакасия готовит к передаче в суд дело о мошенничестве и получении взятки при закупке квартир для детей-сирот.

В схеме участвовали в схеме и.о. директора муниципального казенного учреждения «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» администрации Балахтинского района Красноярского края и и.о. директора отдела по правовым и кадровым вопросам администрации Балахтинского района.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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