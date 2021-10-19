В Красноярском крае построят дома для детей-сирот и бюджетников
Одиннадцать многоквартирных домов построят в нескольких районах Красноярского края. На разработку проектно-сметной документации направят 108,7 млн рублей.
Квартиры в этих домах получат работники бюджетной сферы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Дома появятся в Емельяновском, Курагинском, Шушенском, Нижнеингашском, Большемуртинском, Ермаковском, Балахтинском районах, в Ужуре, Ачинске и Канске. 197 квартир из 348 будут переданы детям-сиротам.
Эти дома будут построены за счёт средств краевого бюджета и переданы муниципальным образованиям для граждан», — отметила первый заместитель министра строительства Татьяна Василовская.
Отметим, согласно краевому закон дети-сироты могут приобретать готовые квартиры, однако участились случаи, когда власти предоставляют им аварийное или старое жилье.
Кроме того, в этой сфере нередко орудуют мошенники. Так, в мае 2021 году следователи главное управление Следственного комитета про Красноярскому краю и Республике Хакасия готовит к передаче в суд дело о мошенничестве и получении взятки при закупке квартир для детей-сирот.
В схеме участвовали в схеме и.о. директора муниципального казенного учреждения «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» администрации Балахтинского района Красноярского края и и.о. директора отдела по правовым и кадровым вопросам администрации Балахтинского района.
Читайте также:
-
Минобразования края объявило тендер для частного детдома на 70 сирот
Минобразования Красноярского края опубликовало техзадание для определения частного образовательного учреждения в центре Красноярска. Учреждение согласно техзаданию, будет содержать детей-сирот.
-
Правительство России намерено пристроить 30 тысяч сирот в семьи
Накануне состоялась встреча президента России Владимира Путина и вице-премьера Ольги Голодец. Обсуждался «сиротский» вопрос: условия содержания детей, оставшихся без мамы и папы.
-
Правительство предлагает платить усыновителям 100 тысяч рублей
Министерство образования разработало комплекс мер по облегчению процедуры усыновления. В частности, усыновителям предлагают увеличить единоразовое пособие и сократить срок оформления документов.
-
Патриарх Кирилл призвал россиян усыновлять детей
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем традиционном рождественском телеобращении к россиянам призвал усыновлять детей и заявил, что в стране не должно остаться сирот.