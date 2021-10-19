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В Красноярске несколько автобусных остановок сменили названия

В Красноярске несколько автобусных остановок сменили названия
Иллюстрация: Яндекс

Решение было принято комиссией по рассмотрению обращений о наименовании и переименовании внутригородских объектов в Красноярске. Названия сменят остановки в Октябрьском и Железнодорожном районах.

#НОВОСТИ

Как рассказали в администрации города, решение переименовать остановки связано с тем, что старые названия стали неактуальными либо утратили историческую значимость.

Выбирать новые названия властям помогали красноярцы — они участвовали в форсайт-сессии Красноярского городского форума в 2020 году, а также отвечали на вопросы в ходе уличных интервью, в школьных чатах и чатах управляющих организаций.

Новые названия получили несколько остановок в Октябрьском районе:

  •  «База Крайпотребсоюза» — «Торговый дом «Каравай» на «Стела «Октябрьский район».
  • «Платформа Мясокомбинат» на «Школьный городок».
  • «Ж/к Западный» на «Тихий квартал».
  • «Общежитие (Мясокомбинат)» на «Западный микрорайон».

В Железнодорожном районе остановка «Западный» (ул. Копылова) — «Западный» (ул. Красной Армии) переименована в «Сквер им. А.П. Степанова».

 

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Автор: Юлия Тарабан
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