УФАС рассмотрит жалобы на закупку по установке видеокамер в Красноярске

Агентством государственного заказа Красноярского края объявлен аукцион на «Оказание услуг по аренде готового к эксплуатации оборудования для обеспечения контроля за дорожным движением».

В том числе речь идет о фиксации административных правонарушений в области дорожного движения на территории Красноярского края. За таким громким и многословным названием скрывается установка оборудования фотофиксации нарушений ПДД на автодорогах Красноярского края. А сумма, на которую планируют заключить контракт, составляет почти 224 млн рублей.

Если внимательно изучить условия закупки и историю предыдущих аналогичных закупок за последние четыре года, возникают вопросы: почему во всех похожих торгах в Красноярском крае побеждают московские фирмы, имеющие одного и того же выгодоприобретателя (конкретное физическое лицо прямо или опосредованно связанное с этими фирмами). С этими фирмами уже заключено контрактов более чем на 1,3 млрд рублей. Кроме того, торги проходят практически без снижения цены. Еще один вопрос — зачем КРУДОР объявляет торги на аренду оборудования, а не на его приобретение? Почему платятся огромные средства, а Красноярский край выглядит каким-то арендатором? Почему ни одна жалоба, рассмотренная в красноярском УФАС по предыдущим аналогичным аукционам, не признана обоснованной?

Нынешние торги с громким названием из умных слов тоже завершились. Снижение цены было на 1,5%. Невелика оказалась конкуренция и в этот раз. На портале закупок уже опубликована информация, что красноярским УФАС и по нынешней закупке рассматриваются сразу несколько жалоб.

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