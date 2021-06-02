Как на Аляске нашлась пропавшая 80 лет назад субмарина

В 2018 году исследователи обнаружили носовую часть подводной лодки Grunion, которая в ходе выполнения первого же боевого задания во время Второй мировой войны затонула в Тихом океане.

Американская подводная лодка «Гранион» типа «Гато» была названа в честь вида небольших рыб семейства атеринообразных, обитающего у западного побережья Северной Америки. Субмарина, также известная как SS-216, вошла в строй 11 апреля 1942 года, в разгар Второй мировой войны. 30 июня 1942 года, после десятидневных учений, она покинула Гавайи и направилась на Аляску, к Алеутским островам.

В первой радиограмме, переданной во время патрулирования района к северу от острова Кыска, сообщалось о японском эсминце, который безрезультатно выпустил по субмарине несколько торпед. Grunion оставалась в том же районе до 30 июля, когда получила приказ идти на базу «Датч-Харбор». Дальнейшие попытки связаться с подводной лодкой были безуспешными. Поиски с воздуха у побережья Алеутских островов не принесли результатов и 5 октября SS-216 была объявлена пропавшей вместе с экипажем из 70 моряков.

Только 65 лет спустя, в августе 2007 года на дне Берингова моря был обнаружен остов «Граниона». Специалисты, изучившие его, назвали в качестве причины гибели субмарины собственную торпеду, которая прошла мимо японского корабля, описала циркуляцию и попала в корпус у основания перископа. Нанесённые торпедой повреждения привели к потере управления: Grunion пошла ко дну и на глубине более 300 метров разрушилась под давлением воды.

Обломки остова SS-216 опустились на дно, а носовая часть отломилась. Теперь, почти 80 лет спустя, её наконец-то нашли исследователи из команды проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 субмарин, пропавших во время Второй мировой войны. Носовая часть «Граниона» обнаружилась на глубине 820 метров у побережья Алеутских островов: её удалось найти при помощи беспилотных глубоководных аппаратов.

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