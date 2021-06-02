Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 03.06
73,49
89,68
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Как на Аляске нашлась пропавшая 80 лет назад субмарина

Как на Аляске нашлась пропавшая 80 лет назад субмарина
Иллюстрация: divernet.com

В 2018 году исследователи обнаружили носовую часть подводной лодки Grunion, которая в ходе выполнения первого же боевого задания во время Второй мировой войны затонула в Тихом океане.

#НОВОСТИ

Американская подводная лодка «Гранион» типа «Гато» была названа в честь вида небольших рыб семейства атеринообразных, обитающего у западного побережья Северной Америки. Субмарина, также известная как SS-216, вошла в строй 11 апреля 1942 года, в разгар Второй мировой войны. 30 июня 1942 года, после десятидневных учений, она покинула Гавайи и направилась на Аляску, к Алеутским островам.

В первой радиограмме, переданной во время патрулирования района к северу от острова Кыска, сообщалось о японском эсминце, который безрезультатно выпустил по субмарине несколько торпед. Grunion оставалась в том же районе до 30 июля, когда получила приказ идти на базу «Датч-Харбор». Дальнейшие попытки связаться с подводной лодкой были безуспешными. Поиски с воздуха у побережья Алеутских островов не принесли результатов и 5 октября SS-216 была объявлена пропавшей вместе с экипажем из 70 моряков.

Только 65 лет спустя, в августе 2007 года на дне Берингова моря был обнаружен остов «Граниона». Специалисты, изучившие его, назвали в качестве причины гибели субмарины собственную торпеду, которая прошла мимо японского корабля, описала циркуляцию и попала в корпус у основания перископа. Нанесённые торпедой повреждения привели к потере управления: Grunion пошла ко дну и на глубине более 300 метров разрушилась под давлением воды.

Обломки остова SS-216 опустились на дно, а носовая часть отломилась. Теперь, почти 80 лет спустя, её наконец-то нашли исследователи из команды проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 субмарин, пропавших во время Второй мировой войны. Носовая часть «Граниона» обнаружилась на глубине 820 метров у побережья Алеутских островов: её удалось найти при помощи беспилотных глубоководных аппаратов.

По теме

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Молодая депутат Горсовета обошла «тяжеловесов» на предварительном голосованииМолодая депутат Горсовета обошла «тяжеловесов» на предварительном голосовании
  • Мэр Красноярска: «Последствия паводка будем оценивать после спада воды»Мэр Красноярска: «Последствия паводка будем оценивать после спада воды»
  • «Аэрофлот» открыл региональный хаб в Красноярске«Аэрофлот» открыл региональный хаб в Красноярске
  • Менее половины красноярцев желает своему ребенку карьеру в родном городеМенее половины красноярцев желает своему ребенку карьеру в родном городе
  • Губернатор Усс предсказал туристический бум на севере краяГубернатор Усс предсказал туристический бум на севере края
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.