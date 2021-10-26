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«Красноярскнефтепродукт» заплатит за загрязнение Ангары

«Красноярскнефтепродукт» заплатит за загрязнение Ангары
Автор фото: максим скворцов. Иллюстрация: pixabay.com

Арбитражный суд Красноярского края взыскал 304 млн рублей за загрязнение реки в результате разлива нефтепродуктов в Мотыгинском районе весной 2020 года.

#НОВОСТИ

ЧП произошло в марте прошлого года в селе Рыбное в Мотыгинском районе. Тогда на предприятии случилась разгерметизация дизельного трубопровода: разошелся сварной шов. В результате в реку вылилось 95 тонн ГСМ.

В июле 2021 года краевое министерство экологии и рационального природопользования подало иск в Арбитражный суд.

Будет ли КПН обжаловать решение, DK.ru пока неизвестно, но такое право у компании есть. Отметим, что иск был рассмотрен менее чем за четыре месяца.

 

Автор: Петр Савельев
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