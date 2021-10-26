Штормовое предупреждение: на Красноярск надвигается буря
По данным синоптиков на 27 октября, в центре Красноярского края ожидается усиление ветра с порывами до 25 м/с.
МЧС региона обратились к жителям с убедительной просьбой не сжигать в такую погоду мусор и траву при уборке улиц и на дачах.
Ветер доберется и до северных территорий. Утром и днем 27 октября на юге Туруханского район и на юго-западе Эвенкии края ожидается сильный северо-западный ветер с порывами до 25 м/с.
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