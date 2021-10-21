Красноярск ожидает самая теплая пятница на неделе
22 октября в краевом центре предполагается самая высокая температура воздуха на неделе и до конца месяца.
В ночь на пятницу до +4°C, днем воздух в краевом центре прогреется до +15°C. В ночь на субботу похолодает до –1°C. Осадков не ожидается, однако усилится ветер — юго-западный, порывы до 13 м/с.
О погоде на выходные сообщим завтра.
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