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Красноярск ожидает самая теплая пятница на неделе

Красноярск ожидает самая теплая пятница на неделе
Иллюстрация: club.foto.ru

22 октября в краевом центре предполагается самая высокая температура воздуха на неделе и до конца месяца.

#НОВОСТИ

В ночь на пятницу до +4°C, днем воздух в краевом центре прогреется до +15°C. В ночь на субботу похолодает до –1°C. Осадков не ожидается, однако усилится ветер — юго-западный, порывы до 13 м/с.

О погоде на выходные сообщим завтра.

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Автор: Петр Савельев
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