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Россия спасет Казахстан от майнингового энергокризиса

Россия спасет Казахстан от майнингового энергокризиса
Иллюстрация: crypto.ru

«Интер РАО» намерена открыть поставки электрической энергии в Казахстан, поскольку в республике назрел кризис из-за активной работы криптоферм.

#НОВОСТИ

По предварительным данным, объем поставок может достигать 400 МВт·ч ежесуточно. При этом пока Казахстан принял решение наращивать переток из Российской Федерации, что способствует получению электрической энергии по минимальной стоимости.

Эксперты утверждают, что России подобные сверхнормативные поставки нерентабельны и требуют повышенных затрат для энергетической системы.

Как недавно сообщали СМИ, Казахстан внезапно взлетел на вторую строчку в мировом рейтинге цифрового майнинга после США, — такие данные приводят исследователи Кембриджского университета. Согласно их заключению, по состоянию на август 2021 года на долю республики приходилось 18,1% мирового майнинга, хотя годом ранее показатель составлял всего 4,57%. Как полагают эксперты из Кембриджа, стремительное превращение Казахстана в одного из лидеров «криптодобывающей отрасли» стало следствием перевода мощностей крупных майнинговых компаний из Китая, где власти ввели жесткие запреты. С тех пор доля Китая в мировом объеме майнинга биткоина снизилась с 73% в начале 2020 года до нуля к настоящему времени.

Казахстан не единственная страна, куда перенесли свои мощности китайские майнеры. Значительно нарастили свою долю США (до 35%, I место в мире) и Россия (свыше 11%, III место). К странам, доля которых в глобальной добыче биткойна превышает 3%, авторы исследования отнесли Канаду (9,5%), Ирландию (4,7%), Малайзию (4,6%), Германию (4,5%) и Иран (3,1%).

С начала осени дефицит электроэнергии в Казахстане сейчас достигает 600 МВт в пиковые часы. Позднее данный показатель может увеличиться и до 1 гигаватта. В республике отмечается резкий рост числа майнеров, однако энергетическая система к резкому росту спроса на электроэнергию была абсолютно не готова. Спасти страну от дефицита электричества могут различные предприятия, которые имеют договоренности с отечественными поставщиками.

Помимо проблем, майниг может послужить на пользу ремпублике — по оценке экспертов, легальный майнинг может принести в ближайшие годы в экономику Казахстана не менее $1,5 млрд, из которых около $300…400 млн в качестве налоговых сборов.

Напомним, что ранее «Интер РАО» увеличила поставки энергии в Латвию и Эстонию почти на 40%. Сейчас организация ожидает ответа от Китая по такому же вопросу. На основании этого предприятие повысило прогноз по экспорту электрической энергии в нынешнем году до 20 млрд киловатт-час.

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    29.01.2018
    Новости ДК
    Екатеринбург

 

 

 
 

 

 

Автор: Петр Савельев
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