Хакасия и Тува не будут продлевать локдаун
Такое решение приняли республиканские оперштабы. Ограничения, правда, отменять не будут, что неудивительно. В общем, все вернется к прежнему порядку работы.
Оперштабы Хакасии и Тувы решили не продлевать период нерабочих дней, действовавших на этой неделе. Об этом сообщили на официальных порталах республиканских правительств.
Все основные ограничения сохранятся и там, и там. Однако, в Хакасии порог наполняемости ресторанов и культурных мероприятий снизили с 75% до 50%. Ну и, конечно, продолжат действовать QR-коды.
Напомним, что вчера правительство Красноярского края также объявило, что не будет продлять ковидные каникулы. Это стало реакцией на рассылаемые в соцсетях, мессенджерах и по e-mail фейковых сообщениях о приостановке деятельности различных организаций на период с 8 по 15 ноября.