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Хакасия и Тува не будут продлевать локдаун

Хакасия и Тува не будут продлевать локдаун
Иллюстрация: pixabay.com

Такое решение приняли республиканские оперштабы. Ограничения, правда, отменять не будут, что неудивительно. В общем, все вернется к прежнему порядку работы.

#НОВОСТИ
Оперштабы Хакасии и Тувы решили не продлевать период нерабочих дней, действовавших на этой неделе. Об этом сообщили на официальных порталах республиканских правительств.
 
Все основные ограничения сохранятся и там, и там. Однако, в Хакасии порог наполняемости ресторанов и культурных мероприятий снизили с 75% до 50%. Ну и, конечно, продолжат действовать QR-коды.
 
Напомним, что вчера правительство Красноярского края также объявило, что не будет продлять ковидные каникулы. Это стало реакцией на рассылаемые в соцсетях, мессенджерах и по e-mail фейковых сообщениях о приостановке деятельности различных организаций на период с 8 по 15 ноября.
Автор: Петр Савельев
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