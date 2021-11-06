Хакасия и Тува не будут продлевать локдаун

Такое решение приняли республиканские оперштабы. Ограничения, правда, отменять не будут, что неудивительно. В общем, все вернется к прежнему порядку работы.

Оперштабы Хакасии и Тувы решили не продлевать период нерабочих дней, действовавших на этой неделе. Об этом сообщили на официальных порталах республиканских правительств.

Все основные ограничения сохранятся и там, и там. Однако, в Хакасии порог наполняемости ресторанов и культурных мероприятий снизили с 75% до 50%. Ну и, конечно, продолжат действовать QR-коды.