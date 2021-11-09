ŠKODA AUTO представляет первые эскизы нового седана SLAVIA

Опубликованы два официальных эскиза, раскрывающих дизайн новой модели SLAVIA для индийского рынка.

Вторая модель, разработанная в рамках проекта INDIA 2.0, будет представлена вслед за SUV KUSHAQ, который дебютировал в начале 2021 года. Седан относится к сегменту субкомпактов, особенно популярному в Индии.

Первый эскиз раскрывает облик передней части и силуэта SLAVIA. Название модели отсылает к началу истории компании: в 1896 году под этим именем отцы-основатели марки Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент представили в Млада-Болеславе велосипеды собственной разработки. На изображении видно низкую переднюю часть с шестиугольной решеткой радиатора ŠKODA, продолжающуюся до узких, четко очерченных фар с L-образной линией светодиодных дневных ходовых огней. Сразу можно заметить силуэт в духе купе и длинную колесную базу, а также характерную эмблему с надписью ŠKODA на передних крыльях.

Второй эскиз показывает заднюю часть новой ŠKODA SLAVIA. Линия крыши плавно ниспадает к задней части, перетекая в крышку багажника. Надпись ŠKODA и хромированная полоса дополняют яркий образ модели, а расположенные по бокам бампера отражатели подчеркивают ширину автомобиля. Фонари имеют характерную для ŠKODA C-образную форму и разделяются на две части, одна из которых заходит на крышку багажника.

ŠKODA SLAVIA основана на локально разработанной и произведенной платформе MQB-A0-IN, соответствующей новым, более строгим экологическим требованиям и правилам безопасности в Индии. Как и ранее представленная успешная модель KUSHAQ, новый седан был разработан преимущественно в технологическом центре ŠKODA AUTO в Пуне. Для производства модели марка задействует до 95% компонентов от местных индийских поставщиков.

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