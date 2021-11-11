День рождения в подарок или Как обычные люди подарили миллион

Принимать подарки в свой День рожденья – традиция понятная, но есть и традиция дарить в свой День рожденья подарки другим людям. Иногда такие подарки могут спасти жизнь.

Ольга Абанцева, «Добро24.ру»

Блоги DK.ru

У одного из топ-менеджеров одной из крупных красноярских компаний (не скажу у кого, не скажу какой, фамилия эта действительно очень известная, а мы соблюдаем тайну пожертвования) недавно был День рождения. Вместо подарков именинник попросил всех, кто хочет его поздравить, сделать пожертвование в благотворительный фонд «Добро24.ру». Благодаря этому жесту вчера мы смогли купить специализированную коляску для шестилетнего мальчика с ДЦП.

Это история про эмпатию, хороших людей, отличную компанию, про корпоративную культуру и про счастье одной семьи, которая бы не справилась с проблемой сама.

Это история, которую можно тиражировать — отметить свой праздник в пользу фонда может не только топ-менеджер, но и обычный человек. Тем более, что у многих обычных людей аудитория в социальных сетях бывает шире, чем у крупного руководителя.

Такую акцию мы проводим уже пятый год, называется она «День рождения в подарок». Технологически все просто: будущий «новорожденный» пишет нам, мы на сайте фонда формируем профиль именинника с кнопкой «Пожертвовать», эта ссылка транслируется в социальные сети и мессенджеры, а друзья именинника, согласно его просьбе делают подарки-пожертвования. Или же непосредственно на празднике устанавливается бокс для пожертвований, куда гости могут опустить свой подарок. А после знаменательной даты именинник определяет, кому из детей или проектов эти пожертвования направить.

И знаете, сколько получилось собрать таким способом за время действия акции? 1 099 717 рублей — более миллиона, просто потому что идея наделить свой персональный праздник благотворительной сверхзадачей находит свой отклик в сердцах людей. Из этих «подарочных» денег фонд закрывает сборы подопечным и поддерживает важные проекты.

Самым крупным событием в рамках такой акции стал юбилей Почетного гражданина города, Почетного строителя России, генерального директора ООО ПСК «Омега» Александра Владимировича Пуртова. В 2017 году Александру Владимировичу подарили 454 500 рублей в качестве пожертвований в фонд, и они тогда спасли девочку с лейкозом, помогли купить протез девочке, которой отняли ногу из-за саркомы и оплатить реабилитацию двум мальчишкам с ДЦП. Эти деньги тогда были реально спасением!

Да, размер имеет значение. Но имеет значение и своевременность. Иногда не хватает малости, чтобы закрыть сбор и отправить ребенка на реабилитацию, и когда эту малость жертвуют на День рождения друга фонда, — это дорогого стоит.

Вдобавок ко всему, рассказывая об этой форме пожертвования в свой праздник, рассказывая о фонде в своих социальных сетях, именинники делают важную работу по распространению информации об организации, которой доверяют. И, как мне кажется, косвенно, рассказывают важное о себе.

Так мы узнали это важное о телеведущих и главных редакторах, о педагогах и медсестрах, об обычных мамах в декрете, об артистах и священниках, о дизайнерах и фотографах.

В общем, что хочется сказать? У всех читателей этой колонки есть День рождения. Дальше хочется добавить: подарите его нам, — но задача этой колонки не только в том, чтобы один конкретный фонд собрал все возможные пожертвования в городе и крае. На самом деле, как вы понимаете, эта практика применима к любой благотворительной организации, чьи цели и задачи отвечают вашим потребностям. Стоит только решиться на это, и ваш День рождения поможет зоозащитным, гражданским, культурным или спортивным организациям. Такой вот простой и хороший способ стать частью чего-то большего в день своего рождения, такой простой и хороший способ подарить своим друзьям возможность стать частью чего-то большего.

Ну, и не могу не сказать, что такая акция может стать отличной традицией в корпоративной культуре. Ведь День рождения бывает и у компании.

И здесь поле непаханое, море нескончаемое, небо необъятное в способах и формах внедрить в праздник благотворительную и социальную составляющую. Раздолье для творческой мысли эйчаров и пиар-отделов.

Можно собрать средства внутри компании и пожертвовать на хорошее дело. Можно объявить сбор среди сотрудников и удвоить сумму из средств компании или собственника. Можно в честь Дня рождения объявить благотворительную чашку кофе или бокал вина/коктейль/блюдо, услуга, — любой товар, с продажи которого в честь Дня рождения компании будет сделано пожертвование.

Главное, новый год жизни начать с проявления эмпатии. В пандемию ощущать ее и проявлять ее — вопрос выживаемости. И человека, и компании. Проявляя эмпатию к другим, вы помогаете себе: эмпаты проще заводят себе друзей, сторонников, чаще радуются и реже страдают от депрессии, обладают лучшим иммунитетом. Во времена, когда пандемия рвет связи между людьми, партнерами, усугубляет экономическое положение нам всем очень нужны хорошие люди и хорошие дни.

Таким днем может стать ваш День рождения.

P.S.

Напомню, прокачать эмпатию можно, приняв участие в Международном дне благотворительности #Щедрый вторник, который состоится на планете Земля 30 ноября. Вписать себя или свою компанию в мировое благотворительное движение можно на сайте www.givingtuesday.ru