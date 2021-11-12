Красноярский край отправил по железной дороге почти 40 млн тонн грузов

Основная масса пришлась на каменный уголь и нефтепродукты. Правда, последние потеряли в объеме пятую часть. Зато регион ощутимо прибавил в поставках зерна.

За десять месяцев 2021 года с железнодорожных станций Красноярского края было отправлено 36,7 млн тонн грузов, что на 1,9% меньше, чем в аналогичном периоде 2020-го, сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги.

В частности:

каменного угля — 22,3 млн тонн (+3,9% к уровню января—октября 2020 года);

нефти и нефтепродуктов — 4,3 млн тонн (-21,9%);

лесных грузов — 2,1 млн тонн (-0,9%);

руды цветной и серного сырья — 1,2 млн тонн (-12,5%);

зерна — 958,2 тыс. тонн (+15,3%);

цветных металлов — 760 тыс. тонн (на уровне прошлого года);

строительных грузов — 701,8 тыс. тонн (-20,5%);

химикатов и соды — 347 тыс. тонн (+0,7%).

цемента — 635,4 тыс. тонн (+1%).

Всего же на КрасЖД, в зону обслуживания которой помимо края входит Хакасия и часть Кемеровской и Иркутской областей, погрузка в январе-октябре 2021-го составила 64,8 млн тонн. Это на 1,2% больше, чем годом ранее.

Добавим, что погрузка на хакасском участке магистрали год к году выросла на 7,4% — до 24,1 млн тонн.

Читайте также:

Красноярская железная дорога попросила угольщиков увеличить отгрузку предприятиям ЖКХ Конъюнктура рынка твердого топлива складывается таким образом, что угледобывающим компаниям выгоднее отправлять продукцию на экспорт, что может грозить срывом отопительного сезона 2021-2022 в России.

Красноярский край стал крупнейшим несырьевым экспортером в Сибири в 2021 году

По данным «Российского экспортного центра» (РЭЦ), несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) из регионов Сибири за 6 месяцев 2021 года вырос на 30,2% по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Красноярский аэропорт прибавил в грузах и пассажирах

По отношению к прошлому году рост произошел по обоим направлениям. Однако в перспективе месяца число пассажиров снизилось, но грузовое направление все же прибавило.