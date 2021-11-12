Красноярский край отправил по железной дороге почти 40 млн тонн грузов
Основная масса пришлась на каменный уголь и нефтепродукты. Правда, последние потеряли в объеме пятую часть. Зато регион ощутимо прибавил в поставках зерна.
- каменного угля — 22,3 млн тонн (+3,9% к уровню января—октября 2020 года);
- нефти и нефтепродуктов — 4,3 млн тонн (-21,9%);
- лесных грузов — 2,1 млн тонн (-0,9%);
- руды цветной и серного сырья — 1,2 млн тонн (-12,5%);
- зерна — 958,2 тыс. тонн (+15,3%);
- цветных металлов — 760 тыс. тонн (на уровне прошлого года);
- строительных грузов — 701,8 тыс. тонн (-20,5%);
- химикатов и соды — 347 тыс. тонн (+0,7%).
- цемента — 635,4 тыс. тонн (+1%).
Конъюнктура рынка твердого топлива складывается таким образом, что угледобывающим компаниям выгоднее отправлять продукцию на экспорт, что может грозить срывом отопительного сезона 2021-2022 в России.
Красноярский край стал крупнейшим несырьевым экспортером в Сибири в 2021 году
По данным «Российского экспортного центра» (РЭЦ), несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) из регионов Сибири за 6 месяцев 2021 года вырос на 30,2% по сравнению с первым полугодием прошлого года.
Красноярский аэропорт прибавил в грузах и пассажирах
По отношению к прошлому году рост произошел по обоим направлениям. Однако в перспективе месяца число пассажиров снизилось, но грузовое направление все же прибавило.