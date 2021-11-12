Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 13.11
71,81
82,21
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Продукты собственной торговой марки «Командора» завоевали 16 медалей

Продукты собственной торговой марки «Командора» завоевали 16 медалей
Иллюстрация: ГК "Командор"

11 ноября в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей международного конкурса качества пищевой продукции «Гарантия качества-2021».

#НОВОСТИ

Продукция торговой сети «Командор» в очередной раз вошла в число лучших производителей России, завоевав рекордное для себя количество престижных наград: 11 золотых и 5 серебряных медалей. В конкурсе приняли участие более 130 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерских хозяйств, общественного питания и торговых сетей из 46 регионов России и Республики Казахстан, они представили более 900 продуктов в 29 категориях.

Оценивались не только органолептические свойства продуктов, но и правильность нанесения маркировки, соответствие требованиям качества и безопасности. Все представленные на конкурс образцы прошли лабораторные исследования в аккредитованных лабораториях.

«Командор» представил товары под маркой «К» и продукцию собственного производства.

Продукция собственного производства и товары под собственными торговыми марками компании «Командор» участвуют в конкурсе «Гарантия качества» уже четвертый год подряд, и каждый раз завоевывают высокие награды. Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Что все усилия, направленные на улучшение вкусовых качеств продукции, изменение дизайна упаковки, расширение ассортимента товаров СТМ, потрачены не зря», – рассказывает коммерческий директор проекта СТМ компании «Командор» Екатерина Целлермаер.

Конкурс проходит при поддержке Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации, Министерства сельского хозяйства и Минпромторга РФ. 

По теме:

Продукты собственных марок «Командора» получили международные награды

Около двух десятков наименований продукции компании привлекли внимание экспертов конкурса «Гарантия качества — 2020». Среди наград есть и золотые медали.

07.12.2020
Новости ДК
Красноярск

Продукты собственных марок «Командора» получили международные награды

Около двух десятков наименований продукции компании привлекли внимание экспертов конкурса «Гарантия качества — 2020». Среди наград есть и золотые медали.

07.12.2020
Новости ДК
Красноярск

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Борьба с ковидом: старше 60 лет – на самоизоляцию, в ресторан и библиотеку по QR-кодуБорьба с ковидом: старше 60 лет – на самоизоляцию, в ресторан и библиотеку по QR-коду
  • Полиция Красноярского края массово проверяет развлекательный бизнесПолиция Красноярского края массово проверяет развлекательный бизнес
  • «Человек года-2021»: определен шорт-лист номинации «Детские пространства развития»«Человек года-2021»: определен шорт-лист номинации «Детские пространства развития»
  • Мэр Красноярска поменял двух глав районных администрацийМэр Красноярска поменял двух глав районных администраций
  • «Сибагропромстрой» свяжет жилой комплекс и выставочный центр мостом«Сибагропромстрой» свяжет жилой комплекс и выставочный центр мостом
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.