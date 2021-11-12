Продукты собственной торговой марки «Командора» завоевали 16 медалей

11 ноября в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей международного конкурса качества пищевой продукции «Гарантия качества-2021».

Продукция торговой сети «Командор» в очередной раз вошла в число лучших производителей России, завоевав рекордное для себя количество престижных наград: 11 золотых и 5 серебряных медалей. В конкурсе приняли участие более 130 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерских хозяйств, общественного питания и торговых сетей из 46 регионов России и Республики Казахстан, они представили более 900 продуктов в 29 категориях.

Оценивались не только органолептические свойства продуктов, но и правильность нанесения маркировки, соответствие требованиям качества и безопасности. Все представленные на конкурс образцы прошли лабораторные исследования в аккредитованных лабораториях.

«Командор» представил товары под маркой «К» и продукцию собственного производства.

Продукция собственного производства и товары под собственными торговыми марками компании «Командор» участвуют в конкурсе «Гарантия качества» уже четвертый год подряд, и каждый раз завоевывают высокие награды. Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Что все усилия, направленные на улучшение вкусовых качеств продукции, изменение дизайна упаковки, расширение ассортимента товаров СТМ, потрачены не зря», – рассказывает коммерческий директор проекта СТМ компании «Командор» Екатерина Целлермаер.

Конкурс проходит при поддержке Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации, Министерства сельского хозяйства и Минпромторга РФ.

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