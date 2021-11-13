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Кемеровская область объявила обязательную вакцинацию

Кемеровская область объявила обязательную вакцинацию
Иллюстрация: gusmedia.ru

Власти Кузбасса вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц в возрасте 60+, по инициативе главного санитарного врача региона.

#НОВОСТИ

Соответствующий документ подписала Надежда Кутькина, врио главного санитарного врача Кемеровской области.

Постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Отмечается, что поводом для введения обязательной вакцинации пожилых людей стал рост на 19,5% количества заболевших в возрасте 60+.

Ранее в июле 2021 года в Кузбассе Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию для работников ряда отраслей — работников общественного транспорта, такси, энергетики, таможни, власти и самоуправления, волонтеров, сотрудников правоохранительных органов.

Также прививку должны были сделать граждане, работающие в сфере услуг: торговли, общепита, салонов красоты, косметических, парикмахерских, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов.

Текущей осенью подобные требования были утверждены и губернатором Красноярского края.

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Автор: Петр Савельев
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