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В отношении Сергея Супруна возбуждено два уголовных дела

В отношении Сергея Супруна возбуждено два уголовных дела
Иллюстрация: ук-красноярская.рф

Красноярская полиция прокомментировала задержание заместителя главы департаменты городского хозяйства мэрии Красноярска Сергея Супруна. Его «грехи» связаны с работой в МУК «Красноярская».

#НОВОСТИ

Как сообщила пресс-служба краевого ГУВД, Супрун в бытность директором муниципальной управляющей компании совершил два деяния, которые можно квалифицировать как злоупотребление должностными полномочиями. Так в апреле 2019 года он дал указание списать 138 тысяч рублей долга за «коммуналку» своей знакомой, а в мае 2021-го, переходя на работу в мэрию, дал устное указание своим сотрудникам начислить ему дополнительную компенсацию в размере 270 тысяч рублей.

По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 285 УК РФ, она предполагает лишение свободы на срок до 4 лет.

Напомним, Сергей Супрун был задержан прямо на работе – в здании Департамента городского хозяйства. Как пояснили в пресс-службе ведомства, «отряд не заметил потери бойца»: ДГХ продолжил работать в штатном режиме. Супрун курирует общие вопросы и кадровую работу.

 

Автор: Петр Савельев
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